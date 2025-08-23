गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक की पीट-पीटकर हत्या, प्रेमिका के घर वालों पर FIR; 2 साल से था अफेयर

प्रेमिका ने रिशु को फोन करके बुलाया। रात के अंधेरे में पहुंचे रिशु को प्रेमिका के परिजनों ने पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दिया। धारदार हथियार से हमला किया गया जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

बिहार के पूर्णिया में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में इस कांड को अंजाम दिया गया। युवक को उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉल कर मिलने के लिए बुलाया था। प्रेमिका परिजनों समेत 25 पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। दोनों के बीच 2 साल से अफेयर था। लेकिन, जाति अलग होने की वजह से लड़की के परिजन रिश्ते के पक्ष में नहीं थे।

सनसनीखेज वारदात धमदाहा थाना क्षेत्र के अमारी गांव की है। मृत युवक की पहचान रिशु कुमार के रूप में हुई है जो राजघाट निवासी नवीन पासवान का बेटा था। पिता के बयान पर लड़की के माता,पिता, भाई समेत 25 पर केस दर्ज किया गया है। सब घर छोड़कर फरार हैं।

जानकारी के मुताबिक बुधवार की देर रात प्रेमिका ने रिशु को फोन करके बुलाया। रात के अंधेरे में पहुंचे रिशु को प्रेमिका के परिजनों ने पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दिया। धारदार हथियार से हमला किया गया जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।