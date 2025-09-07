बिहार में प्रेमिका से गुपचुप मिलने पहुंचा प्रेमी, गांव वालों ने पकड़ा तो करा दी शादी

प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने परदेस से सरैया पहुंच गया। ग्रामीणों को भनक लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद पकड़कर दोनों की शादी करा दी। पुलिस दोनों को थाने ले आई, जहां परिजनों को बुलाकर उसके हवाले कर दिया गया।

बिहार में अपनी प्रेमिका से गुपचुप मिलने पहुंचे प्रेमी को जब गांववालों ने पकड़ लिया तो उनकी जबरन शादी करा दी गई। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। यहां जैतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवक-युवती को इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ था। एक साल में दोनों एक-दूसरे के काफी नजदीक आ गए। इस बीच गुरुवार को प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने परदेस से सरैया पहुंच गया।

ग्रामीणों को भनक लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद पकड़कर दोनों की शादी करा दी। पुलिस दोनों को थाने ले आई, जहां परिजनों को बुलाकर उसके हवाले कर दिया गया। दोनों के परिजन भी शादी से खुश हैं। थानेदार रजनीकांत पटेल ने बताया कि लड़का-लड़की दोनों बालिग हैं। दोनों के परिजन शादी से सहमत हैं।