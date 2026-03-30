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लड़के ने पिस्टल खींचा और लड़की को गोली मार दी; मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में खूनी खेल से सनसनी

Mar 30, 2026 09:57 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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युवक और युवती भगवानपुर की ओर से पैदल ही बातें करते हुए आए। मृतका को आधा घंटा पहले किसी दूसरी युवती के साथ भी देखा गया था। दोनों के बीच बकझक हुई और लड़के ने लड़की को गोली मार दी।

लड़के ने पिस्टल खींचा और लड़की को गोली मार दी; मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में खूनी खेल से सनसनी

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रेमी युवक ने ही उसे गोली मारी। घटना से पहले दोनों आपस में काफी देर बातें करते देखे गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कई नमूने जमा किए। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने कांड की पुष्टि की है।

सोमवार की शाम सदर थाना के भगवानपुर सब्जी मंडी हुनमान मंदिर के निकट एक युवक ने बीबीगंज मोहल्ले की 22 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक युवक करीब आधे घंटे से युवती के साथ बैठकर बातें कर रहा था। इस दौरान दोनों बकझक हुई तो युवक ने पिस्टल निकालकर उसके सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज पर सब्जी मंडी और हनुमान मंदिर के आसपास अफरातफरी मच गई। भीड़ का फायदा उठाकर गोली मारने वाला युवक भी फरार हो गया।

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युवती की हत्या में पुलिस ने प्रेम प्रसंग में विवाद की आशंका जताई है। प्रत्यक्षदिर्शियों ने पुलिस को बताया है कि युवक व युवती भगवानपुर की ओर से पैदल ही बातें करते हुए आए। मृतका को आधा घंटा पहले किसी दूसरी युवती के साथ भी देखा गया था। इसके बाद युवक के साथ बातें करते हुए गुमटी की ओर गई। मृतका कुर्ती और पाजामा पहने हुए है। हाथ में लाल रंग का रक्षासूत्र भी बंधा है। पांव में सैंडल है। शव के पास में ही एक जोड़ा हवाई चप्पल भी है। आशंका है कि हत्यारे युवक की वह चप्पल है। बताया जाता है कि गोली मारने के बाद वह रेलवे लाइन पार करके माड़ीपुर की ओर भागा निकला।

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पुलिस आसपास के इलाके में घेराबंदी कर छानबीन कर रही है। घटनास्थल पर पहुंची एसडीपीओ टाउन-2 विनिता सिन्हा के नेतृत्व में जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि अज्ञात युवक ने गोली मारकर युवती की हत्या कर दी है। युवती की पहचान हो गई है। वह साहेबगंज इलाके की निवासी नेहा कुमारी थी। फिलहाल बगल के बीबीगंज इलाके में किराय के मकान में रहती थी। परिजनों से संपर्क किया गया है।

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डीएसपी ने बताया कि हत्यारे युवक-युवती पूर्व से परिचित थे। सीसीटीवी में दोनों बातें हुए करते हुए गुमटी की ओर जाते दिखे हैं। घटनास्थल से दो मोबाइल मिले है। एक युवती का और दूसरा मौके से भागे युवक का होगा। दोनों मोबाइल को खंगाला जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दोनों को बाते करते हुए देखा था। बातचीत के दौरान ही घटना हुई है। इस मामले में प्रेम प्रसंग में विवाद के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवती के परिजनों से पूछताछ और आगे की जांच से कुछ स्पष्ट हो पाएगा।

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि युवती की हत्या गोली मारकर की गई है और प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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