लड़के ने पिस्टल खींचा और लड़की को गोली मार दी; मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में खूनी खेल से सनसनी

युवक और युवती भगवानपुर की ओर से पैदल ही बातें करते हुए आए। मृतका को आधा घंटा पहले किसी दूसरी युवती के साथ भी देखा गया था। दोनों के बीच बकझक हुई और लड़के ने लड़की को गोली मार दी।

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रेमी युवक ने ही उसे गोली मारी। घटना से पहले दोनों आपस में काफी देर बातें करते देखे गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कई नमूने जमा किए। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने कांड की पुष्टि की है।

सोमवार की शाम सदर थाना के भगवानपुर सब्जी मंडी हुनमान मंदिर के निकट एक युवक ने बीबीगंज मोहल्ले की 22 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक युवक करीब आधे घंटे से युवती के साथ बैठकर बातें कर रहा था। इस दौरान दोनों बकझक हुई तो युवक ने पिस्टल निकालकर उसके सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज पर सब्जी मंडी और हनुमान मंदिर के आसपास अफरातफरी मच गई। भीड़ का फायदा उठाकर गोली मारने वाला युवक भी फरार हो गया।

युवती की हत्या में पुलिस ने प्रेम प्रसंग में विवाद की आशंका जताई है। प्रत्यक्षदिर्शियों ने पुलिस को बताया है कि युवक व युवती भगवानपुर की ओर से पैदल ही बातें करते हुए आए। मृतका को आधा घंटा पहले किसी दूसरी युवती के साथ भी देखा गया था। इसके बाद युवक के साथ बातें करते हुए गुमटी की ओर गई। मृतका कुर्ती और पाजामा पहने हुए है। हाथ में लाल रंग का रक्षासूत्र भी बंधा है। पांव में सैंडल है। शव के पास में ही एक जोड़ा हवाई चप्पल भी है। आशंका है कि हत्यारे युवक की वह चप्पल है। बताया जाता है कि गोली मारने के बाद वह रेलवे लाइन पार करके माड़ीपुर की ओर भागा निकला।

पुलिस आसपास के इलाके में घेराबंदी कर छानबीन कर रही है। घटनास्थल पर पहुंची एसडीपीओ टाउन-2 विनिता सिन्हा के नेतृत्व में जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि अज्ञात युवक ने गोली मारकर युवती की हत्या कर दी है। युवती की पहचान हो गई है। वह साहेबगंज इलाके की निवासी नेहा कुमारी थी। फिलहाल बगल के बीबीगंज इलाके में किराय के मकान में रहती थी। परिजनों से संपर्क किया गया है।

डीएसपी ने बताया कि हत्यारे युवक-युवती पूर्व से परिचित थे। सीसीटीवी में दोनों बातें हुए करते हुए गुमटी की ओर जाते दिखे हैं। घटनास्थल से दो मोबाइल मिले है। एक युवती का और दूसरा मौके से भागे युवक का होगा। दोनों मोबाइल को खंगाला जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दोनों को बाते करते हुए देखा था। बातचीत के दौरान ही घटना हुई है। इस मामले में प्रेम प्रसंग में विवाद के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवती के परिजनों से पूछताछ और आगे की जांच से कुछ स्पष्ट हो पाएगा।