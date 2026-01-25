शादी नहीं लगी तो लड़के ने की हैवानियत, लड़की का गंदा फोटो बना वायरल किया; साजिश में 1 महिला भी

संक्षेप: लड़की की शादी की बात वैशाली संदीप कुमार के साथ चल रही थी। लड़के वालों ने लड़की देखा और पसंद कर लिया। लड़की देखने के दौरान लड़के ने उसका फोटो और वीडयो बना लिया जसे बाद में एडिट करके अश्लील बना दिया और वायरल कर दिया।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की हैवानियत सामने आई है। शादी का मामला सेट नहीं होने पर उसने अपनी होने वाली दूल्हन की फेक अश्लील फोटो, वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़िता की मां के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी युवक फरार चल रहा है।

पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता की मां ने बताया है कि 22 साल की बेटी की शादी की बात वैशाली जिले के नवादा मसुदचक निवासी रमेश साह के बेटे संदीप कुमार के साथ चल रही थी। लड़के वालों ने लड़की देखा और पसंद कर लिया। लड़की देखने के दौरान लड़के ने उसका फोटो और वीडयो बना लिया। किसी कारण से शादी फाइनल नहीं हो सका। उसके बाद लड़के ने घिनौना काम किया।

संदीप ने अपने एक दोस्त मो आजम और उसकी सहयोगी ज्योति कुमारी के साथ मिलकर फोटो और वीडियो को एडिट करके अश्लील बना दिया। उसके बाद सबने मिलकर बेटी के फेक फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वजह से उनकी इज्जत का नुकसान हुआ और बेटी की शादी नहीं हो रही है। इसकी शिकायत करने पर गांव के मुखिया ने पंचायत कराई जहां आरोपी ने फिर से गलती नहीं करने का वचन दिया। उसके बाद भी अश्लील वीडियो वायरल किया गया।