मंदिर में लड़की के साथ पकड़े गए लड़के की पिटाई, फिर शादी कराई, पुलिस छुड़ा नहीं पाई

Mar 12, 2026 06:22 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, त्रिवेणीगंज (सुपौल)
सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज के एक गांव में रात को मंदिर में लड़की से मिलने गए एक नाबालिग लड़के की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद जबरन दोनों की शादी करा दी गई। लड़के को लड़की वालों ने बंधक बना लिया है। पुलिस उसे छुड़ा नहीं पाई है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है।

बिहार के सुपौल जिले में गुरुवार को लड़की से मंदिर में मिलने गए एक नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर लोगों ने पिटाई कर दी। फिर दोनों की जबरन शादी करा दी गई। लड़का लोगों से छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी। आरोप है कि गांव वालों ने लड़के को बंधक बना रखा है। पुलिस टीम उसे छुड़ाने पहुंची लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते बैरंग लौट गई।

वाकया त्रिवेणीगंज अनुमंडल के राजेश्वरी थाना क्षेत्र का है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि उन्मादी भीड़ एक नाबालिग लड़के को घेरकर बुरी तरह पीट रही है। मारपीट के दौरान लड़का रोते हुए बार-बार कह रहा है कि वह अभी पढ़ाई करना चाहता है और शादी नहीं करेगा।

वह भीड़ से विनती करता रहा कि अभी हम लोगों की पढ़ने की उम्र है, पहले करियर बनाएंगे, बाद में शादी करेंगे। लेकिन लड़के की जान लेने पर उतारू भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार पिटती रही। यहां तक कि लड़के ने निराश होकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया और कई बार खुद अपना गला दबाने की कोशिश करता रहा। इस मामले पर पुलिस की चुप्पी भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि, हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

जानकारी के अनुसार, लड़का नाबालिग है। उसकी 8 महीने पहले इंस्टाग्राम पर गांव की ही एक लड़की से दोस्ती हुई थी। दोनों में लगातार बातचीत हो रही थी। बुधवार रात को लड़की ने लड़के को मिलने के लिए मंदिर में बुलाया। वहां पर दोनों को साथ देखकर गांव के कुछ युवकों ने पकड़ लिया। बाद में भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई और दबाव बनाकर दोनों की जबरन शादी करा दी गई।

घटना की जानकारी मिलते ही लड़के के परिजन ने डायल 112, स्थानीय पुलिस और वरीय अधिकारियों को सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अलबत्ता कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण खाली हाथ लौट गई। बताया जा रहा है कि उन्मादी भीड़ ने इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुलिस पर परिजन के गंभीर आरोप

परिजन का कहना है कि उनका नाबालिग बेटा अब भी लड़की वालों के कब्जे में है। 18 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस उसे बरामद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। परिजनों ने चार नामजद सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। इधर बेटे के अपहरण और संभावित अनहोनी की आशंका से परिवार दहशत में है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके बेटे की हत्या न कर दी जाए।

इस संबंध में राजेश्वरी थानाध्यक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं हो पाया। वहीं, एसडीपीओ विभाष कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है।

(रिपोर्ट- निज संवाददाता, त्रिवेणीगंज)

