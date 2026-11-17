बिहार: गिलास से ढक छोड़ा पटाखा, गर्दन का नस कटने से 13 साल के बच्चे की गई जान
बताया जाता है कि आयुष निजी तालाब के पास छठ पर पटाखे छोड़ रहा था। इसी दौरान उसने बम पटाखे को स्टील के ग्लास से ढंक दिया। पटाखा फटते ही ग्लास के टुकड़े तेज गति से हवा में उड़े। इनमें से एक टुकड़ा उसके गले में जा लगा और गले को काफी गहराई तक रेतता हुआ निकल गया।
बहेड़ी(दरभंगा), एक संवाददाता। बहेड़ी थाना क्षेत्र के मिटुनियां गांव में सोमवार की सुबह छठ के समापन के दौरान पटाखा छोड़ने में 13 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। मृतक आयुष कुमार गांव के वकील यादव का पुत्र था। बताया जाता है कि आयुष निजी तालाब के पास छठ पर पटाखे छोड़ रहा था। इसी दौरान उसने बम पटाखे को स्टील के ग्लास से ढंक दिया। पटाखा फटते ही ग्लास के टुकड़े तेज गति से हवा में उड़े। इनमें से एक टुकड़ा उसके गले में जा लगा और गले को काफी गहराई तक रेतता हुआ निकल गया।
इससे उसके गले से काफी मात्रा में खून बह गया और वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उसे बहेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मिटुनियां के मुखिया राजीव रंजन मौके पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने का निर्णय लिया।
मुंह में पटाखा लगने से जख्मी
इधर दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा में छठ घाट पर मुंह में फटाका लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन-फानन में उसे सिंहवाड़ा सीएचसी पहुंचाया गया। जख्मी युवक का नाम प्रशांत कुमार बताया गया है। बताया गया है कि वह छठ घाट पर बैठा हुआ था कि सामने से पटाखे की चिंगारी आती देख घबरा गया। घबराने के दौरान जैसे ही उसका मुंह खुला, फटाका उसमें घुस गया। इससे वह जख्मी हो गया।
दूसरी ओर सढ़वाड़ा में झुलसे मोहन मंडल के 18 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार मंडल को सिंहवाड़ा सीएचसी लाया गया। वहां उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रेमचंद ने उसकी हालत गंभीर बताई है।