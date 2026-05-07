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नालंदा में पीट-पीटकर हत्या? नदी में युवक की लाश मिलने से सनसनी, 3 दिनों से गायब था

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ग्रामीणों ने गोइठवा नदी में एक शव उतराता देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पहचान होने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

नालंदा में पीट-पीटकर हत्या? नदी में युवक की लाश मिलने से सनसनी, 3 दिनों से गायब था

Bihar Crime News: बिहारशरीफ थाना क्षेत्र के रामजीचक गांव में तीन दिनों से लापता आशा कर्मी के पुत्र का शव गुरुवार सुबह गोइठवा नदी से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान स्वर्गीय मुन्नू पासवान के 18 वर्षीय पुत्र अमरेंद्र कुमार के रूप में की गयी है। शव मिलने की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है।अमरेंद्र के परिजनों ने पीट-पीटकर हत्या कर देने का आरोप लगाया है।

मृतक की मां रंजू कुमारी, जो सदर अस्पताल में आशा कर्मी हैं, ने बताया कि 5 मई की शाम अमरेंद्र घर से निकला था। उनका आरोप है कि उसी दौरान कुछ लोग उसे चारपहिया वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गए। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने बिहार थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को सूचना देकर परिजन अपने घर लौट गए। लेकिन, पुलिस के स्तर पर उसे खोजने का कोई प्रयास नहीं किया।

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गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने गोइठवा नदी में एक शव उतराता देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पहचान होने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों का आरोप है कि उनके बेटे के साथ पहले बेरहमी से मारपीट की गई और बाद में उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया। हत्यारे शव को गायब करना चाहते थे। इसी वजह से लाश को नदी में फेंक दिया था।

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घटनास्थल के आसपास मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि जिस स्थान से शव बरामद हुआ, वहां बीती रात किसी युवक के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। लोगों का कहना है कि वह युवक जान बचाने की गुहार लगा रहा था। उसकी हत्या किन कारणों से की गई, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है।

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थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों के हवाले कर दिया गया है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि पुलिस घटना स्थल और आस पास के इलाके में छानबीन कर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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