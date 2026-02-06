2 लाख का इनामी शूटर प्रिंस का एनकाउंटर, साथी गिरफ्तार; पुलिस मर्डर समेत 28 कांडों का आरोपी
वैशाली में एसटीएफ में कुख्यात शूटर प्रिंस का एनकाउंटर कर दिया। उसके एक साथी को गोली लगी है। 55 किलो सोना लूट समेत 28 कांडों में उसके खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज है।
PMCH से फरार दो लाख का इनामी शूटर प्रिंस का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। उसके एक साथी को घायल अवस्था में गिफ्तार किया गया है। उस पर हाजीपुर कोर्ट में सिपाही की हत्या समेत 28 कांडों का आरोप है। सोना लूट के कई कांडों में भी उसकी संलिप्तता है। प्रिंस को सुबोध सिंह का शूटर बताया जाता है। वह बेऊर जेल से उसे इलाज के लिए पिछले दिनों पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया था। पुलिस को सूचना मिली कि वैशाली में एक घर में वह छिपा हुआ है। पुलिस टीम पहुंची को उसने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गोली मार दी। उसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
कार्रवाई की जानकारी देते हुए वैशाली के पुलिस कप्तान विक्रम सिहाग ने बताया कि अपराधी प्रिंस उर्फ अभिषेक के एक मकान में छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर स्पेशल टीम बनाकर कार्रवाई की गई। अपराधी ने पुलिस को देखकर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत बताया गया। उसके एक साथी को भी पकड़ा गया है।
एसपी ने बताया कि जिस पिस्टल से गोली चलाई गयी थी उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। दूसरे युवक के पास भी हथियार मिला। उस पर अलग से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। प्रिंस के सिर पर सरकार ने दो लाख का इनाम रखा था। वह शार्प शूटर था। वह जिले के गोरौल थाना इलाके के हसना गांव का रहने वाला था। हाजीपुर कोर्ट में पुलिस कर्मी की हत्या में वह शामिल था। सोना लूट के दो कांडों में उसकी संलिप्तता थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बीमार होने पर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था जहां से वह चकमा देकर फरार हो गया था।
