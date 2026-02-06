Hindustan Hindi News
2 लाख का इनामी शूटर प्रिंस का एनकाउंटर, साथी गिरफ्तार; पुलिस मर्डर समेत 28 कांडों का आरोपी

संक्षेप:

वैशाली में एसटीएफ में कुख्यात शूटर प्रिंस का एनकाउंटर कर दिया। उसके एक साथी को गोली लगी है। 55 किलो सोना लूट समेत 28 कांडों में उसके खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज है।

Feb 06, 2026 03:23 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
PMCH से फरार दो लाख का इनामी शूटर प्रिंस का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। उसके एक साथी को घायल अवस्था में गिफ्तार किया गया है। उस पर हाजीपुर कोर्ट में सिपाही की हत्या समेत 28 कांडों का आरोप है। सोना लूट के कई कांडों में भी उसकी संलिप्तता है। प्रिंस को सुबोध सिंह का शूटर बताया जाता है। वह बेऊर जेल से उसे इलाज के लिए पिछले दिनों पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया था। पुलिस को सूचना मिली कि वैशाली में एक घर में वह छिपा हुआ है। पुलिस टीम पहुंची को उसने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गोली मार दी। उसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

कार्रवाई की जानकारी देते हुए वैशाली के पुलिस कप्तान विक्रम सिहाग ने बताया कि अपराधी प्रिंस उर्फ अभिषेक के एक मकान में छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर स्पेशल टीम बनाकर कार्रवाई की गई। अपराधी ने पुलिस को देखकर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत बताया गया। उसके एक साथी को भी पकड़ा गया है।

एसपी ने बताया कि जिस पिस्टल से गोली चलाई गयी थी उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। दूसरे युवक के पास भी हथियार मिला। उस पर अलग से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। प्रिंस के सिर पर सरकार ने दो लाख का इनाम रखा था। वह शार्प शूटर था। वह जिले के गोरौल थाना इलाके के हसना गांव का रहने वाला था। हाजीपुर कोर्ट में पुलिस कर्मी की हत्या में वह शामिल था। सोना लूट के दो कांडों में उसकी संलिप्तता थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बीमार होने पर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था जहां से वह चकमा देकर फरार हो गया था।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

