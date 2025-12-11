दोनों आंखें फोड़ दी, प्राइवेट पार्ट को कुचला; बिहार में अधेड़ की बेरहमी से हत्या

संक्षेप: पूछे जाने पर मांझी के थानाध्यक्ष देव आशीष हंस ने बताया कि यह एक सुनियोजित और क्रूर हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक जिस कमरे में रहते थे, वह बगीचे के अंदर एक चहारदीवारी से घिरा हुआ था। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अपराधी मृतक को अच्छी तरह जानते थे या लंबे समय से उनकी रेकी कर रहे थे।

बिहार के छपरा जिले में अधेड़ शख्स की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। यहां मांझी नगर पंचायत के दक्षिण टोला निवासी 55 वर्षीय सूरज प्रसाद की अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। उनका शव मांझी दक्षिण टोला स्थित उनके कमरे में बिस्तर के नीचे खून से लथपथ मिला। अपराधियों ने उनकी दोनों आंखें फोड़ निजी अंग को कुचल दिया था।वारदात की सूचना पाकर मृतक की पत्नी, दो पुत्र तथा तीन पुत्री मौके पर मांझी पहुंचे। मृतक के भतीजा पंकज प्रसाद ने बताया कि सूरज प्रसाद गांव के बाहर एक बगीचे में बने छोटे से कमरे में लगभग दस वर्षों से अकेले ही रहते थे।

उनके परिवार के सदस्य छपरा शहर में रहकर रोजी रोजगार करते हैं। बुधवार की सुबह जब पड़ोस में रहने वाले परिजन उन्हें भोजन देने पहुंचे तो कमरे का दरवाजा खुला देखकर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। अंदर जाने पर उन्होंने सूरज प्रसाद का शव बिस्तर के नीचे पड़ा देखा, उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। इसके बाद तत्काल मांझी थाना पुलिस को घटना की सूचना दी गई। परिजनों को आशंका है कि हत्या रात में की गई होगी। सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। हत्यारे जल्द पकड़े जाएंगे।

खून से सनी मिट्टी ले गई फॉरेंसिक टीम मांझी नगर पंचायत के दक्षिण टोला निवासी 55 वर्षीय सूरज प्रसाद की निर्मम हत्या के मामले की जांच करने फॉरेंसिक जांच टीम पहुंची। टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य व खून से सनी मिट्टी एकत्रित कर मौका-ए-वारदात का बारीकी से निरीक्षण किया।

पूछे जाने पर मांझी के थानाध्यक्ष देव आशीष हंस ने बताया कि यह एक सुनियोजित और क्रूर हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक जिस कमरे में रहते थे, वह बगीचे के अंदर एक चहारदीवारी से घिरा हुआ था। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अपराधी मृतक को अच्छी तरह जानते थे या लंबे समय से उनकी रेकी कर रहे थे।