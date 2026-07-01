सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ, दो कमरे में भी रह सकते हैं; बंगला विवाद पर सम्राट को तेजस्वी का जवाब

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि वह सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुए हैं और दो कमरों में भी रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सुरक्षा की उन्हें जरूरत नहीं है, सीएम चाहें तो उनके काफिले की गाड़ियां भी अपने में जोड़ दें।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा पलटवार किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि वह सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुए। उनके पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीति वेटनरी कॉलेज (पटना) के दो कमरों से शुरू हुई। अगर वे फिर से दो कमरों में चले जाएंगे, तो भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तेजस्वी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सम्राट सरकार द्वारा राबड़ी देवी को पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने का लगातार नोटिस देकर लालू परिवार को 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है।

पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत के मौके पर तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी भाषण दे रहे हैं, बाप को अलग सिक्योरिटी चाहिए, मां को अलग, बेटा-बेटी को अलग चाहिए। वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? हम नेता विरोधी दल नहीं होते तो मिलता? लालू जी राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विरोधी दल के नेता हैं।"

मांझी, कुशवाहा और चिराग पर तेजस्वी ने किए सवाल तेजस्वी ने सीएम से पूछा कि उनके कैबिनेट में दो ऐसे मंत्री हैं, जो बिना चुनाव लड़े ही कैसे बन गए? उन्होंने एनडीए नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "जीतनराम मांझी को भी चाहिए, उनके दोनों बेटे को चाहिए, पतोहू और समधन को भी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहिए, बीवी और बेटे को भी चाहिए। चिराग पासवान को भी चाहिए, उनकी माता को भी चाहिए, भाई-भतीजा को भी चाहिए, तो ठीक है?"

अशोक चौधरी भी निशाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वह कितने सत्ताधारी नेताओं के नाम गिनाएं, जिनके परिवार में एक से अधिक सदस्यों के पास बंगले और सुरक्षा है। उन्होंने जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी का भी नाम लिया और कहा कि उन्हें भी चाहिए और उनकी बेटी (शांभवी चौधरी) को भी बंगला चाहिए। सबको देना जरूरी है क्या?

डिप्टी सीएम के आवास में निशांत और विजय रह रहे- तेजस्वी तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि राबड़ी देवी साल 2005 से विधान परिषद में नेता विरोधी दल हैं। तब से उन्हें बंगला आवंटित किया हुआ है। अब उनका आवास बदलने का क्या मतलब है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि बिहार विधानसभा के स्पीकर के घर में मंत्री रामकृपाल यादव रह रहे हैं। डिप्टी सीएम के आवास में स्वास्थ्य मंत्री निशांत और कृषि मंत्री विजय सिन्हा रह रहे हैं। जबकि स्पीकर अपने घर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस पद के लिए जो आवास मार्क किया है, वो सब इधर-उधर कर रखा है। मगर वे लोग सत्ता में हैं, इसलिए उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता।