Bootan Choundhary who had Rs 2 lakh bounty on head in Bihar arrested from Mumbai बिहार में दो लाख का इनामी मुंबई से अरेस्ट, रणवीर सेना का एरिया कमांडर रह चुका है बूटन चौधरी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBootan Choundhary who had Rs 2 lakh bounty on head in Bihar arrested from Mumbai

बिहार में दो लाख का इनामी मुंबई से अरेस्ट, रणवीर सेना का एरिया कमांडर रह चुका है बूटन चौधरी

बिहार एसटीएफ ने दो लाख रुपये के इनामी बदमाश बूटन चौधरी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 5 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह रणवीर सेना का पूर्व एरिया कमांडर भी रह चुका है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाMon, 18 Aug 2025 12:30 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में दो लाख का इनामी मुंबई से अरेस्ट, रणवीर सेना का एरिया कमांडर रह चुका है बूटन चौधरी

बिहार पुलिस की एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी एवं दो लाख रुपये के इनामी बूटन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। बूटन की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से मुंबई से हुई। उसे मुंबई से रिमांड पर लेकर बिहार लाने की कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि बूटन चौधरी रणवीर सेना का एरिया कमांडर रह चुका है। उसके ऊपर 5 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक, बूटन चौधरी 3 महीने पहले ही भोजपुर जिले के बीडीसी सदस्य दीपक साह की हत्या के मामले में जेल से बाहर आया था। 2016 में भी उसकी एके 47 और पिस्टल के साथ गिरफ्तारी हुई थी। बीते कई दिनों से वह फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी।

ये भी पढ़ें:कोर्ट से भागा अरविंद सहनी 78 दिन बाद एनकाउंटर में ढेर, बिहार से बाहर भी था आतंक

रिपोर्ट्स के अनुसार बूटन चौधरी का आरा और आसपास के क्षेत्र में आतंक रहा। एके-47 जैसे आधुनिक हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कर वह एक समय दहशत का पर्याय बन चुका था। लगातार फरार रहने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर 2 लाख का इनाम रखा था। वह भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव का रहने वाला है।

4 महीने पहले घर से मिली थी एके 47

बूटन चौधरी के बेलाउर गांव स्थित घर से एसटीएफ ने बीते अप्रैल महीने में एके 47 राइफल, 43 गोलियां, दो मैगजीन, इंसास राइफल के दो मैगजीन और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया था। वह 2016 में भी एके 47 के साथ पकड़ाया जा चुका है।

बूटन और रंजीत चौधरी के बीच गैंगवार

बूटन चौधरी और रंजीत चौधरी के बीच गैंगवार काफी चर्चा में रहा है। बूटन और रंजीत 8 सालों तक एक-दूसरे के जिगरी रहे थे। दोनों ने मिलकर क्षेत्र में खूब आतंक मचाया। फिर बाद में इनकी दोस्ती में ऐसी दरार आई कि वे एक-दूसरे के खून के प्यासे बन गए।

ये भी पढ़ें:कौन है बूटन चौधरी जिसके घर मिला एके 47, पहले भी इसके साथ गिरफ्तार हुआ था

साल 2013 में बूटन चौधरी पर हमला हुआ था, जिसका आरोप रंजीत चौधरी और उसके भाइयों पर लगा था। इसके बाद 2016 में रंजीत के बड़े भाई हेमंत चौधरी की पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप बूटन चौधरी के गुर्गों पर लगा था।