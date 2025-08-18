बिहार में दो लाख का इनामी मुंबई से अरेस्ट, रणवीर सेना का एरिया कमांडर रह चुका है बूटन चौधरी

बिहार एसटीएफ ने दो लाख रुपये के इनामी बदमाश बूटन चौधरी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 5 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह रणवीर सेना का पूर्व एरिया कमांडर भी रह चुका है।

बिहार पुलिस की एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी एवं दो लाख रुपये के इनामी बूटन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। बूटन की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से मुंबई से हुई। उसे मुंबई से रिमांड पर लेकर बिहार लाने की कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि बूटन चौधरी रणवीर सेना का एरिया कमांडर रह चुका है। उसके ऊपर 5 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक, बूटन चौधरी 3 महीने पहले ही भोजपुर जिले के बीडीसी सदस्य दीपक साह की हत्या के मामले में जेल से बाहर आया था। 2016 में भी उसकी एके 47 और पिस्टल के साथ गिरफ्तारी हुई थी। बीते कई दिनों से वह फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार बूटन चौधरी का आरा और आसपास के क्षेत्र में आतंक रहा। एके-47 जैसे आधुनिक हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कर वह एक समय दहशत का पर्याय बन चुका था। लगातार फरार रहने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर 2 लाख का इनाम रखा था। वह भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव का रहने वाला है।

4 महीने पहले घर से मिली थी एके 47 बूटन चौधरी के बेलाउर गांव स्थित घर से एसटीएफ ने बीते अप्रैल महीने में एके 47 राइफल, 43 गोलियां, दो मैगजीन, इंसास राइफल के दो मैगजीन और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया था। वह 2016 में भी एके 47 के साथ पकड़ाया जा चुका है।

बूटन और रंजीत चौधरी के बीच गैंगवार बूटन चौधरी और रंजीत चौधरी के बीच गैंगवार काफी चर्चा में रहा है। बूटन और रंजीत 8 सालों तक एक-दूसरे के जिगरी रहे थे। दोनों ने मिलकर क्षेत्र में खूब आतंक मचाया। फिर बाद में इनकी दोस्ती में ऐसी दरार आई कि वे एक-दूसरे के खून के प्यासे बन गए।