समस्तीपुर रेलमंडल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, जनकपुर धाम से अयोध्या धाम तक द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का किराया 1345 रुपये, तृतीय वातानुकूलित का 955 रुपये और स्लीपर क्लास का 360 रुपए है।

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या धाम से माता सीता का मायका जनकपुर धाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस (15596/15595) में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। जनकपुर धाम से अयोध्या धाम तक यात्रा करने के लिए यात्रियों को स्लीपर श्रेणी में 360 रुपये किराया देना होगा। वहीं, वातानुकूलित श्रेणियों में सफर के लिए 875 से 1345 रुपये तक किराया निर्धारित किया गया है।

समस्तीपुर रेलमंडल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, जनकपुर धाम से अयोध्या धाम तक द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का किराया 1345 रुपये, तृतीय वातानुकूलित का 955 रुपये और तृतीय वातानुकूलित इकोनॉमी का 875 रुपये है। ट्रेन में 26 नवंबर को शाम 6.30 बजे तक सभी श्रेणियों में सीटें उपलब्ध थीं।

इस समय तक द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में 62, तृतीय वातानुकूलित में 143 और तृतीय वातानुकूलित इकोनॉमी में 166 सीटें खाली थीं। स्लीपर श्रेणी में सबसे अधिक 372 सीटें उपलब्ध थीं। इस तरह चारों श्रेणियों को मिलाकर कुल 743 सीटें खाली थीं। बुकिंग शुरू होने के साथ ही अयोध्या और जनकपुर धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों के पास टिकट लेने का विकल्प उपलब्ध हो गया है।

समय-सारणी और प्रमुख ठहराव इस प्रकार हैं सरयू-कमला एक्सप्रेस की निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 15595 (जनकपुरधाम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस) प्रत्येक शनिवार को जनकपुरधाम से दोपहर 1:10 बजे (13:10 बजे) प्रस्थान करेगी। इसके बाद यह ट्रेन दोपहर 2:10 बजे (14:10 बजे) जयनगर, शाम 7:00 बजे (19:00 बजे) सीतामढ़ी और रात 10:50 बजे (22:50 बजे) नरकटियागंज पहुंचेगी। इसके बाद तड़के 3:55 बजे गोरखपुर होते हुए रविवार सुबह 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी।

वापसी में यह ट्रेन 15596 प्रत्येक सोमवार को अयोध्या कैंट से शाम 5:50 बजे (17:50 बजे) रवाना होगी। रात 10:13 बजे (22:13 बजे) गोरखपुर, देर रात 1:50 बजे नरकटियागंज और तड़के 4:42 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी। मंगलवार सुबह 8:30 बजे जयनगर होते हुए दोपहर 12:40 बजे जनकपुरधाम पहुंचेगी। ट्रेन का सफर करीब 604 किलोमीटर का होगा। ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस जयनगर में किया जाएगा, जबकि नरकटियागंज व गोरखपुर स्टेशनों पर ट्रेन में पानी भरने की व्यवस्था रहेगी।