Hindi NewsBihar Newsbook worth Rs 15 crore becomes centre of attraction at Patna Book Fair know author Ratneshwar Singh
15 करोड़ की किताब पटना पुस्तक मेले में बनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेखक रत्नेश्वर सिंह के बारे में जानें

पटना पुस्तक मेले में रत्नेश्वर सिंह द्वारा लिखित एक किताब आकर्षण का केंद्र बनी है जिसकी कीमत 15 करोड़ है।

Dec 08, 2025 05:17 pm ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
पटना पुस्तक मेले में रत्नेश्वर सिंह द्वारा लिखित दुनिया की सबसे महंगी पुस्तक ‘मैं’ की प्रदर्शनी लगाई गयी है। यह किताब मेले में आकर्षण का केंद्र बन गई है। 15 करोड़ की किताब को देखने के लिए पुस्तकप्रमियों की भीड़ उमड़ रही है। रविवार को लेखक रत्नेश्वर सिंह ने पुस्तक की पंक्तियों को पढ़ते हुए पुस्तक लिखने की पूरी यात्रा को साझा किया। उन्होंने बताया कि ‘मैं’ ग्रंथ ज्ञान की परम अवस्था का अविष्कार है। हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो हुआ था, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की ज्ञान पाने की परम स्थिति के रहस्य को इस किताब के माध्यम से दर्शाया गया है।

लेखक रत्नेश्वर का कहना है कि आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्हें इसकी कीमत समझ में आई। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि इस किताब की कीमत 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए। दुनिया भर में इस किताब की मात्र तीन प्रतियां ही रिलीज की गई हैं। इस ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार किया गया है।

रत्नेश्वर सिंह एक जाने-माने भारतीय लेखक, पत्रकार, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वे मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह मूल रूप से बिहार के लखीसराय जिले के बड़हिया के रहने वाले हैं। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उपन्यास, पत्रकारिता से जुड़ी किताबें और प्रेरणादायक किताबें शामिल हैं। वे पर्यावरण, महिला नेतृत्व, विज्ञान, आदिम मानव और आध्यात्मिकता जैसे विषयों पर लिखने के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख कृतियों में महायुग उपन्यास त्रयी हैं जिसके भाग हैं- 32000 साल पहले, हिमयुग में प्रेम और पहला सनातन हिंदू। रेखना मेरी जान, ग्लोबल वार्मिंग पर उनका हिंदी का पहला उपन्यास है। जीत का जादू, मीडिया लाइव उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार (पत्रकारिता साहित्यिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। उन्होंने पत्रकारिता और शिक्षण के क्षेत्र में भी लंबा अनुभव रखा है। उन्होंने लोकप्रिय टीवी शो मानो या ना मानो के लिए स्क्रिप्ट भी लिखी है।

पटना पुस्तक मेले के तीसरे दिन रविवार को मुशायरा और कवि सम्मेलन आकर्षण का केंद्र रहा। पीएलएफ की ओर से आयोजित ग्रैंड मुशायरा और कवि सम्मेलन में सज्जाद झंझट, प्रेरणा प्रताप, डॉ. तिश्या श्री, संस्कृति श्री, सावन शुक्ला तथा पवन आगरी जैसे जानेमाने शायर और कवियों ने खूब गुदगुदाया। पवन आगरी ने जैसे ही पढ़ा- ‘मजहब की बात है न नसीहत की बात है, मैं जो भी कहूंगा वो अकीदत की बात है...’ पर परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं प्रेरणा प्रताप की रचना ‘ये दिल मायूस होता है, मुझे फिर आजमाता है, कोई जब याद आए तो, बहुत फिर याद आता है’ से श्रोता गदगद हो गये। पीएलएफ के सचिव खुर्शीद अहमद ने ग्रैंड मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में आए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक मेले के संचालक रत्नेश्वर जी और अमित झा के सहयोग से पीएलएफ ने पटना पुस्तक मेले में 10 साल के बाद इस तरह का आयोजन किया है। पुस्तक मेला एक खूबसूरत पर्व है। किताब, कलम से अच्छा कोई उपहार हो नहीं सकता।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
