15 करोड़ की किताब पटना पुस्तक मेले में बनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेखक रत्नेश्वर सिंह के बारे में जानें

संक्षेप: पटना पुस्तक मेले में रत्नेश्वर सिंह द्वारा लिखित एक किताब आकर्षण का केंद्र बनी है जिसकी कीमत 15 करोड़ है।

पटना पुस्तक मेले में रत्नेश्वर सिंह द्वारा लिखित दुनिया की सबसे महंगी पुस्तक ‘मैं’ की प्रदर्शनी लगाई गयी है। यह किताब मेले में आकर्षण का केंद्र बन गई है। 15 करोड़ की किताब को देखने के लिए पुस्तकप्रमियों की भीड़ उमड़ रही है। रविवार को लेखक रत्नेश्वर सिंह ने पुस्तक की पंक्तियों को पढ़ते हुए पुस्तक लिखने की पूरी यात्रा को साझा किया। उन्होंने बताया कि ‘मैं’ ग्रंथ ज्ञान की परम अवस्था का अविष्कार है। हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो हुआ था, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की ज्ञान पाने की परम स्थिति के रहस्य को इस किताब के माध्यम से दर्शाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लेखक रत्नेश्वर का कहना है कि आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्हें इसकी कीमत समझ में आई। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि इस किताब की कीमत 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए। दुनिया भर में इस किताब की मात्र तीन प्रतियां ही रिलीज की गई हैं। इस ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार किया गया है।

रत्नेश्वर सिंह एक जाने-माने भारतीय लेखक, पत्रकार, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वे मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह मूल रूप से बिहार के लखीसराय जिले के बड़हिया के रहने वाले हैं। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उपन्यास, पत्रकारिता से जुड़ी किताबें और प्रेरणादायक किताबें शामिल हैं। वे पर्यावरण, महिला नेतृत्व, विज्ञान, आदिम मानव और आध्यात्मिकता जैसे विषयों पर लिखने के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख कृतियों में महायुग उपन्यास त्रयी हैं जिसके भाग हैं- 32000 साल पहले, हिमयुग में प्रेम और पहला सनातन हिंदू। रेखना मेरी जान, ग्लोबल वार्मिंग पर उनका हिंदी का पहला उपन्यास है। जीत का जादू, मीडिया लाइव उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार (पत्रकारिता साहित्यिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। उन्होंने पत्रकारिता और शिक्षण के क्षेत्र में भी लंबा अनुभव रखा है। उन्होंने लोकप्रिय टीवी शो मानो या ना मानो के लिए स्क्रिप्ट भी लिखी है।