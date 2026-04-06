बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के घर पर बमबाजी, हत्या की धमकी; बिहार में थाने के सामने तांडव

इधर इस बमबाजी सूचना पर पुलिस टीम सुबह में आवास के गेट पर एफएसएल की टीम लेकर जांच के लिए पहुंची। एफएसएल की टीम ने गेट से जली हुई सुतली और बारूद के अंश को जब्त किया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने पुलिस की नाक के नीचे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां विश्वविद्यालय थाना के ठीक सामने स्थित बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर रविवार की रात बमबाजी की गई। स्कूटी से आए दो बदमाशों ने आवास के गेट पर सुतली बम फेंका। सीसीटीवी में स्कूटी सवार बम फेंकते दिखे हैं। आवास के ठीक सामने विवि थाना है। काफी देर तक थाने से कोई नहीं आया। सुतली बम फेंक कर बदमाशों ने कुलपति को हत्या की धमकी दी गई है।

इधर इस बमबाजी सूचना पर पुलिस टीम सुबह में आवास के गेट पर एफएसएल की टीम लेकर जांच के लिए पहुंची। एफएसएल की टीम ने गेट से जली हुई सुतली और बारूद के अंश को जब्त किया है। एसडीपीओ टाउन 1 सुरेश कुमार और सिटी एसपी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस को आशंका है कि विश्वविद्यालय में खींचतान की राजनिति, ठेकेदारी हथियाने के खेल और योजना में लूट-खसोट को लेकर की गई कार्रवाई के बाद इस तरह दहशत फैलाने की कोशिश की गई है।

पुलिस टीम इन तीन बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। विवि थानेदार ने बताया कि रात 10 बजे के बाद स्कूटी से आए दो बदमाशों ने कुलपति के आवास के गेट के पास बम फेंका। घटना की जांच की जा रही है।

विवि से गायब फाइल पारू के युवक को कैसे मिली इधर बीआरएबीयू से साजिश रचकर फाइल गायब की जाने की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। गायब फाइल के कुछ भाग की प्रति पारू के प्रशांत कुमार को कैसे मिली? क्या विवि प्रशासन में से किसी अधिकारी या कर्मचारी ने प्रशांत को फाइल की प्रति उपलब्ध कराई थी? इसमें पुलिस यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि फाइल गायब होने के लंबे समय बाद विवि प्रशासन ने एफआईआर क्यों कराई है। केस में एसडीपीओ टाउन वन सुरेश कुमार पर्यवेक्षण रिपोर्ट जारी करेंगे। इसके लिए विवि थानेदार प्रारंभिक केस डायरी तैयार कर रहे हैं।