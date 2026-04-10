बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल देख मचा हड़कंप, छावनी बना असेंबली परिसर
बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की टीम विधानसभा परिसर पहुंच गई है। डॉग स्कॉयड और बम निरोधक दस्ता द्वारा चप्पे-चप्पे को खंगाला जा रहा है।
Bihar Assembly News: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है। विधानसभा के भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है। विधानसभा सचिवाल में धमकी भरा ईमेल नोटिस किए जाने के बाद सनसनी फैल गयी है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की टीम विधानसभा परिसर पहुंच गई है। डॉग स्कॉयड और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। चप्पे-चप्पे को खंगाला जा रहा है। विधानसभा के सभी कर्मियों और अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। इसके साथ सीवान कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी भी दी गयी है। मेल किसने भेजा है इसकी तहकीकात की जा रही है।
यह मेल इस्लामी शुक्रवार क्राइस्ट के नाम से धमकी वाला ईमेल भेजा गया है जिसमें विधानसभा भवन को 13 IED RDX बम से उड़ा देने की धमकी दी गयी है। विधानसभा के साथ पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ने की धमकी दी गयी है। फिर ईमेल के माध्यम से बम से उड़ने की धमकी दी गई है। मेल में कहा गया है कि दो बजकर 15 मिनट के बाद जोरदार विस्फोट होगा। 12 आरडीएक्स बम एक साथ फटेंगे। दोनों जगह पर बम स्क्वायड दस्ता छानबीन कर रहा है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर सुरक्षा बलों की टुकड़ी और अलग अलग टीम बनाकर तलाश कर रही है। कहीं से बम होने की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। कोर्ट की गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं।
इससे पहले भी बिहार और झारखंड के कई जिलों में कोर्ट को उड़ाने की धमकियां दी गईं। सुरक्षा बलों ने हर बार तलाशी अभियान चलाया। लेकिन, कभी कोई विस्फोटक और आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। एहतियात के तौर पर भवन से सभी लोग निकल गए हैं। सुरक्षा घेरा को भी मजबूत कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से जांच की जा रही है ताकि किसी संदिग्ध व्यक्ति के आने जाने की गतिविधि को चिन्हित किया जा सके।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें