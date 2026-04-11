जमीन में दबा सोना-चांदी खोजने के दौरान हुआ बम विस्फोट, 5 पुलिसकर्मी घायल

बेगूसराय जिले के नावकोठी में एक घर के पीछे जमीन में दबे सोना-चांदी को खोजने के दौरान बम धमाका हो गया। इससे पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरभंगा के प्रेम ज्वेलर्स से 2 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस छापेमारी कर रही थी।

बिहार के बेगूसराय जिले में शनिवार को बम विस्फोट में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में हुई। दरभंगा के प्रेम ज्वेलर्स में पिछले दिनों हुए लूटकांड से जुड़े सोना-चांदी के गहनों की बरामदगी के लिए की गई छापेमारी के दौरान यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम जमीन में मिट्टी हटाकर लूटे हुए सोना-चांदी की खोजबीन कर रही थी, तभी अचानक धमाका हो गया। इसमें दो पुलिस अधिकारी एवं एसटीएफ के तीन कांस्टेबल घायल हो गए।

सभी घायलों को नावकोठी पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायलों में दारोगा विपिन कुमार ओझा एवं गुड़िया कुमारी के अलावा एसटीएफ के कांस्टेबल ज्ञानी, धर्मेंद्रर और नगीना शामिल हैं।

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना डफरपुर पंचायत के वृंदावन गांव निवासी संदीप सिंह के घर के पिछवाड़े स्थित फुलबाड़ी में हुई। एसटीएफ एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की जा रही थी। दरभंगा के प्रेम ज्वेलर्स से 2 करोड़ से ज्यादा के गहने एवं कैश लूटे जाने के मामले में संदीप की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।

इसी जगह मिल चुका है लूटा गया 'खजाना' इस केस में पकड़े गए आरोपी भोला की निशानदेही पर स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ ने शनिवार दोपहर को संदीप के घर पर छापेमारी की। उसके घर के पीछे फुलबाड़ी और नींबू के खेत में मिट्टी के नीचे छिपाकर रखे गए 28 किलोग्राम सिक्के, 8.5 किलोग्राम चांदी और 155.566 ग्राम सोना बरामद पूर्व में बरामद किया जा चुके है। अभी और जेवरात यहां दबे होने की संभावना है।

शनिवार को बरामदगी के सिलसिले में जब पुलिस टीम मिट्टी हटाकर जांच कर रही थी, तभी अचानक बम विस्फोट हो गया। इससे वहां मौजूद पुलिस अधिकारी जवान घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। बम की आशंका को देखते हुए मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वायड की टीम से सघन जांच कराई गई। हालांकि बाद में कोई अन्य विस्फोटक नहीं मिला।

मौके पर एसडीपीओ बखरी कुंदन कुमार, पुलिस निरीक्षक राम कुमार, थानाध्यक्ष मो. फिरदौस, विश्वजीत कुमार, पूनम कुमारी सहित कई पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद रहे।

दरभंगा की ज्वेलरी शॉप से हुई थी लूट दरभंगा शहर के बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में बीते 3 अप्रैल को लुटेरों ने धावा बोल दिया था। बंदूक दिखाकर अपराधी दुकान से 2 करोड़ से ज्यादा लागत के सोना-चांदी के जेवरात और लाखों रुपये कैश लेकर फरार हो गए थे। यह वारदात दिनदहाड़े हुई। इस लूटकांड में बिहार और उससे बाहर भी अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है।

पिछले सप्ताह बेगूसराय जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र में अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। इसमें लूटकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक अपराधी मंगल सिंह को गोली भी लग गई थी। उनके पास से चांदी के आभूषण बरामद किए गए थे।