जमीन में दबा सोना-चांदी खोजने के दौरान हुआ बम विस्फोट, 5 पुलिसकर्मी घायल
बेगूसराय जिले के नावकोठी में एक घर के पीछे जमीन में दबे सोना-चांदी को खोजने के दौरान बम धमाका हो गया। इससे पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरभंगा के प्रेम ज्वेलर्स से 2 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस छापेमारी कर रही थी।
बिहार के बेगूसराय जिले में शनिवार को बम विस्फोट में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में हुई। दरभंगा के प्रेम ज्वेलर्स में पिछले दिनों हुए लूटकांड से जुड़े सोना-चांदी के गहनों की बरामदगी के लिए की गई छापेमारी के दौरान यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम जमीन में मिट्टी हटाकर लूटे हुए सोना-चांदी की खोजबीन कर रही थी, तभी अचानक धमाका हो गया। इसमें दो पुलिस अधिकारी एवं एसटीएफ के तीन कांस्टेबल घायल हो गए।
सभी घायलों को नावकोठी पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायलों में दारोगा विपिन कुमार ओझा एवं गुड़िया कुमारी के अलावा एसटीएफ के कांस्टेबल ज्ञानी, धर्मेंद्रर और नगीना शामिल हैं।
मिली जानकारी के अनुसार यह घटना डफरपुर पंचायत के वृंदावन गांव निवासी संदीप सिंह के घर के पिछवाड़े स्थित फुलबाड़ी में हुई। एसटीएफ एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की जा रही थी। दरभंगा के प्रेम ज्वेलर्स से 2 करोड़ से ज्यादा के गहने एवं कैश लूटे जाने के मामले में संदीप की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।
इसी जगह मिल चुका है लूटा गया 'खजाना'
इस केस में पकड़े गए आरोपी भोला की निशानदेही पर स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ ने शनिवार दोपहर को संदीप के घर पर छापेमारी की। उसके घर के पीछे फुलबाड़ी और नींबू के खेत में मिट्टी के नीचे छिपाकर रखे गए 28 किलोग्राम सिक्के, 8.5 किलोग्राम चांदी और 155.566 ग्राम सोना बरामद पूर्व में बरामद किया जा चुके है। अभी और जेवरात यहां दबे होने की संभावना है।
शनिवार को बरामदगी के सिलसिले में जब पुलिस टीम मिट्टी हटाकर जांच कर रही थी, तभी अचानक बम विस्फोट हो गया। इससे वहां मौजूद पुलिस अधिकारी जवान घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। बम की आशंका को देखते हुए मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वायड की टीम से सघन जांच कराई गई। हालांकि बाद में कोई अन्य विस्फोटक नहीं मिला।
मौके पर एसडीपीओ बखरी कुंदन कुमार, पुलिस निरीक्षक राम कुमार, थानाध्यक्ष मो. फिरदौस, विश्वजीत कुमार, पूनम कुमारी सहित कई पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद रहे।
दरभंगा की ज्वेलरी शॉप से हुई थी लूट
दरभंगा शहर के बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में बीते 3 अप्रैल को लुटेरों ने धावा बोल दिया था। बंदूक दिखाकर अपराधी दुकान से 2 करोड़ से ज्यादा लागत के सोना-चांदी के जेवरात और लाखों रुपये कैश लेकर फरार हो गए थे। यह वारदात दिनदहाड़े हुई। इस लूटकांड में बिहार और उससे बाहर भी अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है।
पिछले सप्ताह बेगूसराय जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र में अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। इसमें लूटकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक अपराधी मंगल सिंह को गोली भी लग गई थी। उनके पास से चांदी के आभूषण बरामद किए गए थे।
पुलिस लूटकांड में अभी तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर चुकी है। गुरुवार को दरभंगा के लहेरियासराय से ऋषिकेश सोनी और अभिषेक सोनी को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों लूटकांड में लाइनर बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि लूटकांड के बाद सभी आरोपी अलग-अलग जगह भाग गए। बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश और असम तक एसआईटी के सदस्य छापेमारी कर रहे हैं। लूट का कुछ माल भी बरामद किया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।