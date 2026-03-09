Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पटना सिविल कोर्ट को एक महीने में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, बेगूसराय में भी आया ईमेल

Mar 09, 2026 01:23 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना/बेगूसराय
share Share
Follow Us on

धमकी भरे ई-मेल में दावा किया गया है कि कोर्ट परिसर और जज के चैंबर में सायनाइड गैस से भरे 14 बम रखे गए हैं, जो सोमवार दोपहर 1 बजे से पहले कभी भी फट सकते हैं। मेल में लोगों को तुरंत परिसर खाली करने की चेतावनी भी दी गई है।

पटना सिविल कोर्ट को एक महीने में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, बेगूसराय में भी आया ईमेल

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की फिर धमकी मिली है। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की तलाशी चल रही है लेकिन कामकाज पर असर नहीं पड़ा है।कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वालों की जांच हो रही है। कोर्ट परिसर के अंदर मास्क पहन कर जाने वालों पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि एक महीने के अंदर यह तीसरी घटना है जब ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर को बम से उड़ने की धमकी दी गई है।

पटना के अलावा बेगूसराय कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है।ईमेल के माध्यम से सोमवार को सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन व सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सोमवार देर रात 12:42 बजे एक ई-मेल के जरिए जिला न्यायालय को धमकी भेजी गई। जिसमें कोर्ट परिसर और जज के चैंबर में बम लगाए जाने का दावा किया गया। बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिलने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन जांच शुरू कर दी। ईमेल के द्वारा 14 बम लगाए जाने का दावा किया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार: राज्यसभा चुनाव को लेकर BJP का बड़ा दांव, विजय और हर्ष पर्यवेक्षक
ये भी पढ़ें:घर से छाता लेकर निकलें, बिहार में आज से आंधी-बारिश का दौर; आसमान में रहेंगे बादल

धमकी भरे ई-मेल में दावा किया गया है कि कोर्ट परिसर और जज के चैंबर में सायनाइड गैस से भरे 14 बम रखे गए हैं, जो सोमवार दोपहर 1 बजे से पहले कभी भी फट सकते हैं। मेल में लोगों को तुरंत परिसर खाली करने की चेतावनी भी दी गई है। ईमेल की शुरुआत Justice For Nanguneri से की गई है। इसमें कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। इधर जिले के एसपी मनीष ने कोर्ट पहुंच कर मामले की जांच की है। साथ ही उन्होंने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्य वस्था का जायजा भी लिया है।

बता दें कि इससे पहले फरवरी के महीने में भी पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। उस वक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में एक ईमेल मिला था जिसमें पटना सिविल कोर्ट परिसर में आरडीएक्स बम प्लांट किए जाने की बात कही गई थी।

इससे पूर्व 25 अप्रैल 2025 और 29 अगस्त 2025 तथा 16 अक्टूबर 2025 एवं 08 जनवरी 2026 और 09 फरवरी 2026 के अलावा 11फरवरी 2026 को भी पटना सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट किए जाने का इमेल प्राप्त हुआ था।

ये भी पढ़ें:बिहार में 'बचपन' का दुश्मन कौन, हर साल कहां गायब हो जा रहे 4000 बच्चे
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Patna Civil Court Begusarai Begusarai News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।