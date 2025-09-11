Bomb blast threat in Bihar from Pakistani handle police alert in all districts पाकिस्तानी हैंडल से बिहार में बम ब्लास्ट की धमकी, सभी जिलों में पुलिस का अलर्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBomb blast threat in Bihar from Pakistani handle police alert in all districts

पाकिस्तानी हैंडल से बिहार में बम ब्लास्ट की धमकी, सभी जिलों में पुलिस का अलर्ट

एक्स पर पाकिस्तानी हैंडल से बिहार पुलिस मुख्यालय को राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली है। इसके बाद बिहार के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग के निर्देश हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाThu, 11 Sep 2025 09:20 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तानी हैंडल से बिहार में बम ब्लास्ट की धमकी, सभी जिलों में पुलिस का अलर्ट

बिहार को पाकिस्तान से बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। इसके बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पाकिस्तानी हैंडल से बम धमाके की धमकी मिली। इसमें राज्य के सार्वजनिक स्थानों को दहलाने की बात कही गई है। इसके बाद बिहार पुलिस के एडीजी (विधि व्यवस्था) ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर गहन चेकिंग के निर्देश दिए हैं।

पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर गहन जांच कराने की बात कही गई है। इसमें बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉयड की मदद लेने का निर्देश भी दिया गया है। एडीजी से लेटर मिलने के बाद सभी जिलों के पुलिस अधिकारी ऐक्शन में आ गए हैं।

बता दें कि बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पुलिस अधिक सतर्कता बरत रही है। इससे पहले भी बिहार के विभिन्न जगहों पर बम धमाके की धमकी मिल चुकी है।

ये भी पढ़ें:बिहार में आतंकी अलर्ट के बीच रहस्यमयी पैराशूट मिला, लोग बोले- किसी को उतरते देखा

बीते 29 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद पूरे परिसर को खाली कराकर सर्च किया गया था। उसी दौरान बिहार में पाकिस्तान से भागे तीन आतंकियों के छिपे होने का भी अलर्ट जारी हुआ था। हालांकि, बाद में पुलिस ने ही खुद इनकार कर दिया था कि राज्य में कोई आतंकी नहीं घुसे हैं।

ये भी पढ़ें:पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जज और वकील काम छोड़कर बाहर निकले

हाल ही में नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों एवं राजनीतिक संकट के बीच बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियां तेज हो गई हैं। नेपाल से भागकर कई अपराधी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर भी सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं।