Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbomb blast in patna after fight between jackson and cv raman hostel students
जैक्सन और सीवी रमण हॉस्टल के छात्रों में मारपीट, बम फोड़ कर दहलाया; पटना में तांडव

जैक्सन और सीवी रमण हॉस्टल के छात्रों में मारपीट, बम फोड़ कर दहलाया; पटना में तांडव

संक्षेप:

स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मारपीट की घटना में एक छात्र मामूली रूप से जख्मी हो गया। इधर घटना के थोड़ी देर बाद छात्रों का एक गुट पहुंचा और सीबी रमण हॉस्टल की दीवार पर बम फोड़ दी। जिससे अफरातफरी मच गई।

Jan 21, 2026 07:16 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

पटना में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के लॉ कॉलेज घाट के पास मंगलवार की रात छात्रों ने बम विस्फोट कर हड़कंप मचा दी। इससे पहले जैक्सन और सीबी रमण हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हुुई। मौके पर डीएसपी राजकिशोर सिंह के साथ सुल्तानगंज पुलिस पहुंची। पुलिस के आने से पहले सभी छात्र भाग गए। मंगलवार की रात कॉफी की दुकान पर जैक्सन हॉस्टल और सीवी रमण हॉस्टल के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों में मारपीट हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मारपीट की घटना में एक छात्र मामूली रूप से जख्मी हो गया। इधर घटना के थोड़ी देर बाद छात्रों का एक गुट पहुंचा और सीबी रमण हॉस्टल की दीवार पर बम फोड़ दी। जिससे अफरातफरी मच गई। डीएसपी का कहना है कि बम विस्फोट से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। पुलिस टीम जांच पड़ताल कर रही है। दोनों पक्षों में से किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करायी है। पुलिस मौके पर गश्त कर रही है।

ये भी पढ़ें:राहत खत्म! आज से तेज पछुआ हवा से बढ़ेगी ठंड; बिहार में कैसा रहेगा मौसम

मारपीट में छात्र मामूली रूप से जख्मी

पुलिस का कहना है कि यह विवाद दो हॉस्टलों के बीच का नहीं है बल्कि चार-पांच छात्रों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। जिसमें एक छात्र मामूली रूप से घायल हुआ है। इसकी को लेकर दूसरे पक्ष के छात्रों ने दहशत कायम करने को लेकर लॉ कॉलेज घाट के पास हॉस्टल की दीवार पर बम विस्फोट कर हड़कंप मचा दी। इस मामले में शामिल आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:पटना में युवक की पीट-पीट कर हत्या, साढ़ू पर इल्जाम;अलग जाति में शादी से था नाराज
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।