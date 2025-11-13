बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा को एग्जिट पोल पर ऐतबार नहीं, बिहार चुनाव में पापा के लिए पसीना बहाया

संक्षेप: एग्जिट पोल पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर वे विश्वास नहीं करतीं। हर हाल में 14 नवम्बर तक इंजार करना ही पड़ेगा।

Bihar Elections: बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा को बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि 14 नवम्बर तक इंतजार करें। उन्होंने बिहार में बंपर वोटिंग खासकर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताया है। नेहा शर्मा भागलपुर के मौजूदा कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की बेटी हैं। अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं जिनके प्रचार के लिए नेहा शर्मा मुंबई छोड़कर भागलपुर में कैंप कर रही हैं।

बिहार के लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए वोट कर दिया है। अब सभी निगाहें 14 नवम्बर को होने वाली काउंटिंग पर टिकी हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बिहार में फिर से नीतीश सरकार बनने के संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि एक पोल में तेजस्वी सरकार का दावा किया गया है। एग्जिट पोल से जहां एनडीए में उत्साह है तो महागठबंधन के दल इसे खारिज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे गलत बताया है।

नेहा शर्मा के पिता और भागलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा एग्जिट पोल के आंकड़ों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया अगर नीतीश सरकार बनने की खबर चला रही है तो जनता को बेवकूफ बना रही है। काउंटिंग से पहले कौन क्या कह सकता है। लोकतंत्र में जनता निर्णय लेती है।

उन्होंने दावा किया कि बिहार का जो मूड दिख रहा है उसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल जनता की आवाज नहीं है। बीस सालों की नीतीश सरकार से जनता उब चुकी है और बदलने वाली है। हमारी सरकार आएगी और बिहार का विकास होगा। हम लोग जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं।