Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBollywood actress Neha Sharma not believe exit polls Bihar elections campaign
बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा को एग्जिट पोल पर ऐतबार नहीं, बिहार चुनाव में पापा के लिए पसीना बहाया

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा को एग्जिट पोल पर ऐतबार नहीं, बिहार चुनाव में पापा के लिए पसीना बहाया

संक्षेप: एग्जिट पोल पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर वे विश्वास नहीं करतीं। हर हाल में 14 नवम्बर तक इंजार करना ही पड़ेगा।

Thu, 13 Nov 2025 04:03 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Elections: बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा को बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि 14 नवम्बर तक इंतजार करें। उन्होंने बिहार में बंपर वोटिंग खासकर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताया है। नेहा शर्मा भागलपुर के मौजूदा कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की बेटी हैं। अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं जिनके प्रचार के लिए नेहा शर्मा मुंबई छोड़कर भागलपुर में कैंप कर रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए वोट कर दिया है। अब सभी निगाहें 14 नवम्बर को होने वाली काउंटिंग पर टिकी हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बिहार में फिर से नीतीश सरकार बनने के संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि एक पोल में तेजस्वी सरकार का दावा किया गया है। एग्जिट पोल से जहां एनडीए में उत्साह है तो महागठबंधन के दल इसे खारिज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे गलत बताया है।

ये भी पढ़ें:पटना के स्कूलों में 14 को छुट्टी, बंद रहेंगे बोरिंग रोड समेत ये रास्ते; एडवाइजरी
Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

एग्जिट पोल पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर वे विश्वास नहीं करतीं। हर हाल में 14 नवम्बर तक इंजार करना ही पड़ेगा। कहा कि जनता ने अपना काम कर दिया है। काउंटिंग से सब स्पष्ट हो जाएगा। पिता की जीत पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहा कि बिहार में वोट प्रति जागरुकता बढ़ी है यह खुशी की बात है। लोग अपने अधिकार को समझने लगे हैं।

नेहा शर्मा के पिता और भागलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा एग्जिट पोल के आंकड़ों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया अगर नीतीश सरकार बनने की खबर चला रही है तो जनता को बेवकूफ बना रही है। काउंटिंग से पहले कौन क्या कह सकता है। लोकतंत्र में जनता निर्णय लेती है।

ये भी पढ़ें:एक रात की अब कहानी है सारी... उम्मीदवारों की परीक्षा कल, एग्जिट पोल से किसे राहत

उन्होंने दावा किया कि बिहार का जो मूड दिख रहा है उसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल जनता की आवाज नहीं है। बीस सालों की नीतीश सरकार से जनता उब चुकी है और बदलने वाली है। हमारी सरकार आएगी और बिहार का विकास होगा। हम लोग जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं।

शकील अहमद के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान काफी सम्मान दिया। इसके बारे में उन्हीं से सवाल पूछना चाहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Neha Sharma Bhagalpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।