बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर धारदार हथियार से हमला, हालत गंभीर

चर्चित अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में बिजेंद्र नाथ तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से गोपालगंज में उनपर हमला हुआ है।

मशहूर बॉलीवुड ऐक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई पर बिहार के गोपालगंज में जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पंकज त्रिपाठी के भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी को गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में पंकज त्रिपाठी के भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस घटना की जांच और आरोपियों की धर-पकड़ के लिए टीम का गठन किया है।

बिजेंद्र नाथ तिवारी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है उन्हें पटना स्थित AIIMS रेफर किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंकज त्रिपाठी के भाई पर माधोपुर थाना क्षेत्र के बेलसंड गांव में यह हमला किया गया है। इस हमले के बाद वहां तनाव का भी माहौल है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है। यह टीम हमले के आरोपियों की धर-पकड़ के लिए छापेमारी भी कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि बिजेंद्र नाथ तिवारी पर उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने ही पुरानी रंजिश में हमले की वारदात को अंजाम दिया। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान भी कर ली है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने पंकज त्रिपाठी के परिजनों और घर के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की है।

एक मशहूर अभिनेता के भाई पर इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश की बात कही जा रही है लेकिन अभी हमले के वजहों को लेकर पुलिसिया तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही इस जानलेवा हमले की असली वजह सामने आ पाएगी। पंकज त्रिपाठी का पैतृक गांव गोपालगंज का बेलसंड है। पंकज त्रिपाठी में कभी-कभी अपने गांव में आते रहते हैं।