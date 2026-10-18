'बाहर वालों का दखल मंजूर नहीं', इमरान खान को 'भारत छोड़ो' नोटिस पर चिराग पासवान का दो टूक जवाब

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अगस्त क्रांति मैदान से पहले बैरिकेड पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान, कॉकरोच जनता पार्ट के प्रोटेस्ट शामिल होकर मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें देश छोड़ने तक का नोटिस थमा दिया गया है और इसके लिए उन्हें 28 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। वहीं एक्टर इमरान खान ने भारत छोड़ने के नोटिस को शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने इसे मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया है। वहीं इमरान खान को जारी किए गए 'भारत छोड़ो' नोटिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है।

चिराग पासवान ने कही ये बात चिराग पासवान ने कहा कि भारतीय नागरिकों को देश में रहते हुए भारत से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने और भूमिका निभाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते आए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और न ही ऐसे मामलों में भूमिका निभानी चाहिए।

चिराग पासवान ने आगे कहा कि इस मामले को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों में किसी गैर-भारतीय का दखल देना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

CJP प्रोटेस्ट में लिया था हिस्सा बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अगस्त क्रांति मैदान से पहले बैरिकेड पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक, आमिर खान के भतीजे और एक्टर इमरान खान को मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने शनिवार को उन्हें दूसरा नोटिस भी भेजा। इसमें पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड क्यों न रद्द किया जाए। इमरान को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इससे पहले एक्टर को 28 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ने को कहा गया था।

एक्टर ने किया कोर्ट का रुख वहीं इमरान खान ने 'भारत छोड़ो' नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। इमरान खान ने 10 अक्टूबर को इमरान खान ने मुंबई में हुए एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि इमरान खान ने विदेशी नागरिक होने के बावजूद प्रदर्शन में हिस्सा लेकर विदेशी नागरिक कानून का उल्लंघन किया है। इसके बाद मुंबई स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने उन्हें 'भारत छोड़ो' नोटिस जारी किया।