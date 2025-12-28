भागलपुर में घर की टंकी में मिला युवक का शव; मां बोली- हत्या हुई, अमेरिका तक हड़कंप

संक्षेप: भागलपुर में 43 साल के नीरज का शव घर की टंकी में मिलने से हड़कंप मच गया। युवक शाम को घर से निकला था, जब लौटा नहीं तो घरवालों ने खोजबीन की। अमेरिका में रह रहे छोटे भाई ने किराएदारों से ढूंढने को कहा जिसके बाद घर की टंकी में लाश मिली। मां ने हत्या की आशंका जताई है।

भागलपुर जिले जोगसर थाना क्षेत्र के खमनचक में रहने वाले नीरज उर्फ रॉकी का शव उसी के मकान के ऊपर पानी की टंकी से बरामद किया गया। वह अपनी बुजुर्ग मां के साथ रहता था। रविवार की सुबह 43 वर्षीय नीरज का शव पानी की टंकी में मिला। उसका सिर से कमर तक पानी में डूबा था जबकि पैर बाहर निकला हुआ था। सूचना मिलने पर जोगसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पूछताछ में पता चला है कि शनिवार की शाम में नीरज घर से निकला था। काफी देर तक उसके नहीं लौट के बाद अमेरिका में रहने वाले नीरज के छोटे भाई पंकज को सूचना मिली। पंकज ने अपने दूसरे मकान में रहने वाले किराएदारों और रिश्तेदारों को नीरज को खोजने को कहा। खोजबीन के दौरान ही छत पर पानी की टंकी में उसका शव मिला।