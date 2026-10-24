लिव इन में रह रही महिला की कमरे से लाश बरामद, ताला बंद कर फरार प्रेमी को तलाश रही पुलिस
मुजफ्फरपुर में एक महिला की मौत के बाद उसका लिव इन पार्टनर रूम में ताला बंद कर फरार हो गया। कमरे से कैंसर के इलाज का पूर्जा मिला है।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। बिहार के मुजफ्फरपुर में लिव इन रिलेशन में रह रही महिला की लाश उसके कमरे से ताला तोड़कर बरामद किया गया। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी की है। उसका प्रेमी कमरे में ताला बंद करके फरार हो गया। मृतका की पहचान वैशाली जिले की ऊषा देवी (45) के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया है कि रामबाग चौरी स्थित राजकुमारी देवी के मकान में अनिल राम दो साल से रह रहा था। उसने पिछले पांच माह से लिव इन पार्टनर ऊषा देवी को लाकर रखा था। महिला के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की बात भी कही गई है। पुलिस सभी संभावित ऐंगल से छानबीन कर रही है।
पुलिस की छानबीन में पता चला है कि मृतका उषा शहर के एक मॉल में काम करती थी। वह पुरानी गुदरी निवासी अनिल राम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच शादी की चर्चा भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार अनिल ने मृतका के शव पर कंबल ओढ़ा दिया और कमरे की ग्रिल को बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। घटना के बाद से मृतका के आसपास के घरों में रहने वाले दूसरे किराएदार भी अपने कमरों में ताला लगाकर गायब हैं। इससे मामले की संदिग्धता बढ़ गई है।
पति को छोड़ कर पार्टनर के साथ रहती थी
घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि महिला शादीशुदा थी। पहले पति के छोड़ने के बाद वह अनिल के साथ रह रही थी। घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थानेदार अजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम ने कमरे से कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मृतका के भाई और बहन को घटना की सूचना दे दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया।
बीमारी से मौत या कोई और कारण?
एएसपी टाउन वन सुरेश कुमार ने बताया कि ताला बंद कमरे से महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में कमरे से कैंसर के इलाज का पुर्जा मिला है, जिसके अनुसार गुरुवार को ही महिला को डॉक्टर से दिखाया गया था। पुलिस अब इस बिंदु पर जांच कर रही है कि महिला की मौत बीमारी से हुई है या कोई और कारण है। एएसपी ने बताया कि महिला के पुरुष साथी की तलाश की जा रही है। उससे पूछताछ में अधिक जानकारी मिलेगी। इस बीच पुलिस स्थानीय तौर पर जानकारी जुटा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें