लिव इन में रह रही महिला की कमरे से लाश बरामद, ताला बंद कर फरार प्रेमी को तलाश रही पुलिस

मुजफ्फरपुर में एक महिला की मौत के बाद उसका लिव इन पार्टनर रूम में ताला बंद कर फरार हो गया। कमरे से कैंसर के इलाज का पूर्जा मिला है।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। बिहार के मुजफ्फरपुर में लिव इन रिलेशन में रह रही महिला की लाश उसके कमरे से ताला तोड़कर बरामद किया गया। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी की है। उसका प्रेमी कमरे में ताला बंद करके फरार हो गया। मृतका की पहचान वैशाली जिले की ऊषा देवी (45) के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया है कि रामबाग चौरी स्थित राजकुमारी देवी के मकान में अनिल राम दो साल से रह रहा था। उसने पिछले पांच माह से लिव इन पार्टनर ऊषा देवी को लाकर रखा था। महिला के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की बात भी कही गई है। पुलिस सभी संभावित ऐंगल से छानबीन कर रही है।

पुलिस की छानबीन में पता चला है कि मृतका उषा शहर के एक मॉल में काम करती थी। वह पुरानी गुदरी निवासी अनिल राम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच शादी की चर्चा भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार अनिल ने मृतका के शव पर कंबल ओढ़ा दिया और कमरे की ग्रिल को बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। घटना के बाद से मृतका के आसपास के घरों में रहने वाले दूसरे किराएदार भी अपने कमरों में ताला लगाकर गायब हैं। इससे मामले की संदिग्धता बढ़ गई है।

पति को छोड़ कर पार्टनर के साथ रहती थी घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि महिला शादीशुदा थी। पहले पति के छोड़ने के बाद वह अनिल के साथ रह रही थी। घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थानेदार अजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम ने कमरे से कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मृतका के भाई और बहन को घटना की सूचना दे दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया।