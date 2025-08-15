2 दिन से लापता ट्यूशन टीचर की लाश बरामद, परिजन बता रहे हत्या; बेटे की लाश देख भावुक हुए पिता

शव पानी में उल्टा था जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके जूते एवं कपड़े को देख भरत मंडल ने शव को खुद ही बाहर निकाला। शव निकालने पर उन्होंने उसकी पहचान अपने पुत्र के रूप में की।

बिहार के बांका में घर से लापता कोचिंग टीचर की लाश तालाब से बरामद की गयी है। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गयी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तालाब में पड़ी लाश को कपड़े और जूते से पहचाना। अमरपुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर पंचायत के महोता गांव के समीप शुक्रवार को एक तालाब से एक युवक का शव मिला।

मृतक की पहचान बिद्दु बिशनपुर गांव के भरत मंडल के पुत्र राजकुमार मंडल उर्फ राजू (25) के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, महोता गांव के समीप जमुना पोखर में एक युवक का शव देख लोगों ने शोर मचाया। शव मिलने की सूचना पर महोता, बिद्दु बिशनपुर, चपरी, बादशाहगंज समेत आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। परिजनों को जब लाश मिलने की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे।

शव पानी में उल्टा था जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके जूते एवं कपड़े को देख भरत मंडल ने शव को खुद ही बाहर निकाला। शव निकालने पर उन्होंने उसकी पहचान अपने पुत्र के रूप में की। शव देखते ही पिता फूट-फूटकर रोने लगे।

घटना की सूचना मिलने पर चौकीदार बबलू पासवान घटनास्थल पर पहुंचे तथा इसकी सूचना थाना को दी। परिजनों ने बताया कि दो दिन पूर्व घरेलू विवाद के बाद वह घर से निकल गया था व घर के लोगों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक कोल्ड स्टोरेज के समीप एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था तथा गांव में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था।