6 दिन से लापता छात्र का कुएं में मिला शव; अपहरण के बाद हत्या का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा

संक्षेप:

भोजपुर के बड़हरा थाना इलाके से 6 दिन से लापता चल रहे दूसरी कक्षा के छात्र आदित्य पांडेय का शव कुएं से बरामद हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर की सड़क जाम कर दी।

Dec 28, 2025 11:03 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा/बड़हरा
भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के बड़का लौहर गांव से छह दिनों से लापता स्कूली छात्र की हत्या कर दी गई। बीते सोमवार की शाम करीब तीन बजे यज्ञ देखने के बाद से लापता छात्र का शव रविवार की सुबह गांव स्थित एक कुएं से बरामद किया गया। मृत छात्र बड़का लौहर गांव निवासी रजनी कांत पांडेय का 10 वर्षीय पुत्र आदित्य पांडेय था। वह प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता था। परिजनों की ओर से पूर्व के विवाद में अगवा कर हत्या करने और शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया जा रहा है।

सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ टू रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन की। हालांकि शव पानी में डूबे होने की वजह से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हत्या या मौत कैसे हुई। इसे देखते हुए बेसरा सुरक्षित कर लिया गया है। वहीं, परिजनों की शिकायत पर पुलिस एक-दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर, छह दिनों में लापता छात्र का शव मिलते ही ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा।

हत्या करने वालों की गिरफ्तारी और मुआवजे की की मांग को लेकर ग्रामीण शव के साथ सड़क पर उतर गये। गुस्साए लोगों ने बांस-बल्ला लगाकर रोड जाम कर दिया। इस कारण आरा-बड़हरा मुख्य मार्ग करीब आठ घंटे तक आवागमन बाधित रहा। बाद में एसडीपीओ रंजीत कुमार सिंह के आश्वासन पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ।