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दो दिन से लापता प्रॉसिक्यूटर का शव कुएं में मिला, छपरा में हड़कंप; हत्या की आशंका

May 03, 2026 12:01 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, छपरा
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Bihar News: छपरा में लापता असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पवन कुमार का शव भगवान बाजार थाना क्षेत्र में एक कुएं से बरामद हुआ है। उनकी पत्नी ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस हत्या या अनहोनी की जांच कर रही है।

दो दिन से लापता प्रॉसिक्यूटर का शव कुएं में मिला, छपरा में हड़कंप; हत्या की आशंका

Bihar News Today: बिहार के छपरा जिले के सिविल कोर्ट में कार्यरत एक असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। मृतक प्रॉसिक्यूटर की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। पवन कुमार पिछले कुछ दिनों से लापता बताए जा रहे थे, जिसके बाद उनका शव शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में स्थित एक कुएं से बरामद हुआ है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके और सिविल कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाल लिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

भगवान बाजार थाना क्षेत्र के कुएं में मिली लाश

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पवन कुमार के लापता होने की शिकायत उनकी पत्नी ने पहले ही दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद से पुलिस और परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच, भगवान बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढेला जी मंदिर के पास स्थित एक कुएं में लोगों ने एक शव को तैरता हुआ देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना भगवान बाजार पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला, जिसकी शिनाख्त लापता प्रॉसिक्यूटर पवन कुमार के रूप में की गई।

स्थानीय लोगों ने दी थी पुलिस को सूचना

घटनास्थल पर मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति राजेश कुमार ने बताया कि पवन कुमार पिछले दो दिन से लापता थे। उन्होंने बताया, "हम लोग कल से ही, बल्कि परसों से ही उन्हें सुबह-शाम ढूंढ रहे थे। आज सुबह जब हम लोग खोजते हुए निकले, तो एक लड़के ने हमें कुएं की तरफ देखने को कहा। हम लोग इस कुएं को भी दो दिन से देख रहे थे, लेकिन तब वह इसमें नहीं थे। आज फिर से किसी को शक हुआ कि एक बार और कुएं में देखा जाए। जब लोगों ने कुएं में देखा तो उनका शव ऊपर पानी में तैरता हुआ पाया गया।"

पुलिस जांच में जुटी

असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का शव इस तरह कुएं से बरामद होने से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या पवन कुमार की किसी ने हत्या कर शव को कुएं में फेंका है, या फिर उनके साथ कोई दूसरी अनहोनी हुई है। हत्या के पीछे का क्या मकसद हो सकता है और क्या किसी केस से जुड़ा कोई विवाद था, पुलिस इन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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