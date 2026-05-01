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बांका में गुरुवार से लापता 7 वर्षीय मासूम का पोखर में मिला शव, इलाके में हड़कंप

May 01, 2026 04:10 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, कविंद्र सिंह, बांका
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बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र के बांग्लागढ़ गांव में गुरुवार शाम से लापता 7 वर्षीय प्रियांशु कुमार का शव शुक्रवार सुबह गांव के पोखर से मिला। पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, बारिश के दौरान खेलते समय पैर फिसलने से वह पोखर में डूब गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

बांका में गुरुवार से लापता 7 वर्षीय मासूम का पोखर में मिला शव, इलाके में हड़कंप

Bihar Latest News: बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में एक सात वर्षीय मासूम की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला बांग्लागढ़ गांव का है, जहां गुरुवार शाम से लापता बच्चे का शव शुक्रवार की सुबह गांव के पास स्थित एक पोखर से बरामद किया गया। मृतक की पहचान परमेश्वर दास के इकलौते पुत्र प्रियांशु कुमार के रूप में हुई है। प्रियांशु की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, परिजनों के चीख-पुकार से पूरा वातावरण गमगीन हो गया और गांव में मातम पसर गया।

खेलते-खेलते गायब हुआ था मासूम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार की शाम जब इलाके में तेज बारिश हो रही थी, उसी समय प्रियांशु घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते-खेलते वह अचानक सबकी नजरों से ओझल हो गया। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू की। ग्रामीणों और परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन देर रात तक मासूम का कहीं कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने इसे अनहोनी की आशंका के साथ कटोरिया थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और बच्चे की तलाश में जुट गई, लेकिन रात के अंधेरे और बारिश की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

वन विभाग के पोखर में मिला शव

शुक्रवार की सुबह जैसे ही उजाला हुआ, ग्रामीणों ने एक बार फिर से तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर वन विभाग द्वारा निर्मित एक पोखर की ओर कुछ लोग गए, जहां पानी के ऊपर बच्चे का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। शव को देखते ही ग्रामीणों के होश उड़ गए और तुरंत इसकी सूचना प्रियांशु के परिजनों तथा पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर बेलहर एसडीपीओ रविन्द्र मोहन प्रसाद, कटोरिया थानाध्यक्ष और सुईया थानाध्यक्ष दलबल के साथ बांग्लागढ़ गांव पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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