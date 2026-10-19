पोखर में मिला विवाहिता का शव, पति लापता; एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ मौके पर पहुंचे
शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद की चर्चा है। पत्नी की मौत के बाद पति लापता है। उसकी गुमशुदगी से मामला उलझ गया है।
महाराजगंज (सीवान), एक प्रतिनिधि। बिहार के सीवान में एक विवाहिता की मौत के बाद उसका पता फरार हो गया। महाराजगंज थाना क्षेत्र की पोखरा पंचायत में अफराद के समीप सोमवार को एक विवाहिता का शव पोखरे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सुगंधा देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद से उसके पति विशाल कुमार साह के लापता होने की बात सामने आई है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, सुगंधा देवी और विशाल कुमार साह के बीच शादी के बाद से ही विवाद चलने की चर्चा है। हालांकि, विवाद की वजह और विवाहिता की मौत से इसका कोई संबंध है या नहीं, इसकी छानबीन की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्नी की मौत के बाद पति का गायब हो कई प्रकार का संदेह पैदा करता है। पुलिस गांव वालों से जानकारी जुटा रही है।
मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे
घटना की सूचना मिलने पर महाराजगंज थाना पुलिस के साथ प्रशासनिक अमला गांव में पहुंच गया। एसडीएम, एसडीपीओ, अंचलाधिकारी और बीडीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
पति के लापता होने की भी जांच की जा रही
विवाहिता की मौत के बाद उसके पति के लापता होने की जानकारी सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस विशाल कुमार साह के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। बताया जाता है कि दंपती का करीब दो साल का एक बच्चा भी है। फिलहाल पुलिस परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार, जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सभी संभावित ऐंगल से मामले की छानबीन की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें