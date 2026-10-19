पोखर में मिला विवाहिता का शव, पति लापता; एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ मौके पर पहुंचे

शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद की चर्चा है। पत्नी की मौत के बाद पति लापता है। उसकी गुमशुदगी से मामला उलझ गया है।

महाराजगंज (सीवान), एक प्रतिनिधि। बिहार के सीवान में एक विवाहिता की मौत के बाद उसका पता फरार हो गया। महाराजगंज थाना क्षेत्र की पोखरा पंचायत में अफराद के समीप सोमवार को एक विवाहिता का शव पोखरे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सुगंधा देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद से उसके पति विशाल कुमार साह के लापता होने की बात सामने आई है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, सुगंधा देवी और विशाल कुमार साह के बीच शादी के बाद से ही विवाद चलने की चर्चा है। हालांकि, विवाद की वजह और विवाहिता की मौत से इसका कोई संबंध है या नहीं, इसकी छानबीन की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्नी की मौत के बाद पति का गायब हो कई प्रकार का संदेह पैदा करता है। पुलिस गांव वालों से जानकारी जुटा रही है।

मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे घटना की सूचना मिलने पर महाराजगंज थाना पुलिस के साथ प्रशासनिक अमला गांव में पहुंच गया। एसडीएम, एसडीपीओ, अंचलाधिकारी और बीडीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।