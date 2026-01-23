Hindustan Hindi News
घर में फंदे से लटका मिला बैंक मैनेजर का शव, घरेलू विवाद में सुसाइड की आशंका

संक्षेप:

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर जितेंद्र कुमार का शव रामगढ़वा थाना क्षेत्र में किराये के मकान से फंदे पर लटका मिला। वे पत्नी व दो बेटियों के साथ रहते थे। सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पारिवारिक विवाद की आशंका है, मामले की जांच जारी है।

Jan 23, 2026 03:16 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, राममगढ़वा (पूर्वी चंपारण)
पूर्वी चंपारण में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर जितेंद्र कुमार का शव रामगढ़वा थाना क्षेत्र में उनके किराए के मकान में फंदे से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।मृतक जितेंद्र कुमार सुगौली प्रखंड के करमवा रघुनाथपुर स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे।

वे रामगढ़वा में किराए के मकान में अपनी पत्नी, साली और दो छोटी-छोटी पुत्रियों के साथ रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़वा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान पकड़ीदयाल प्रखंड अंतर्गत बड़कागांव निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

जानकारी के मुताबिक पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी तनाव के चलते यह घटना हुई हो सकती है। हालांकि, पुलिस ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार करते हुए कहा है कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है।रामगढ़वा थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मृतक के परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।