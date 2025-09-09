ससुराल गए युवक का शव पेड़ से लटका मिला, परिजन बोले- हत्या कर टांग दिया

जहानाबाद में ससुराल आए युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या कर शव को टांग देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद में युवक ने सुसाइड किया है। फिलहाल सभी बिन्दुओं पर पुलिस की जांच जारी है।

जहानाबाद के कल्पा थाना क्षेत्र के किनारी गांव स्थित ससुराल में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृत युवक के परिजन गला दबाकर हत्या कर देने और शव को पेड़ से लटका देने का आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया पुलिस इस आरोप को संदिग्ध मान पारिवारिक विवाद में पेड़ में फंदा लगा आत्महत्या किए जाने के बिंदु पर भी अनुसंधान कर रही है। मृत युवक चंदन मांझी (27 वर्ष) काको थाना क्षेत्र के रतन विगहा मांझी टोला के निवासी थे। उनकी शादी कल्पा के किनारी गांव में हुई थी।

मंगलवार की दोपहर इस संबंध में कल्पा के थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा उनके परिजनों को सौंपा गया है। मृतक की पत्नी मालतो देवी के बयान पर केस दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने किनारी गांव के हीं निवासी एक परिवार के पिता - पुत्र समेत चार लोगों को नामजद आरोपित किया है। हालांकि पुलिस को प्रथम अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि पारिवारिक विवाद में युवक ने सोमवार की रात पेड़ में फंदा बांधकर अपने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बहरहाल दोनों ही बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है।

घटना के संबंध में बताया गया है कि रतन विगहा मांझी टोला गांव के निवासी फूलेंद्र मांझी के पुत्र चंदन मांझी का ससुराल कल्पा थाना के किनारी गांव में है। वे अपने ससुराल गए हुए थे। सोमवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि उक्त गांव में एक युवक की मौत हुई है, और उनकी लाश उनके ससुराल के घर के पास है। त्वरित कार्रवाई के तहत कल्पा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों की टीम वहां गई। और युवक के ससुराल के दरवाजे के पास से उनका शव बरामद किया।