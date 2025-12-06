Hindustan Hindi News
5 दिन से गायब छात्र का पोखर में मिला शव; स्कूल बैग नहीं मिलने से नाराज था, परिवार में मचा कोहराम

5 दिन से गायब छात्र का पोखर में मिला शव; स्कूल बैग नहीं मिलने से नाराज था, परिवार में मचा कोहराम

संक्षेप:

पूर्वी चंपारण के कोटवा में 5 दिन से गायब छात्र का पोखर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि स्कूल बैग नहीं मिलने से वो नाराज चल रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 

Dec 06, 2025 02:55 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पूर्वी चंपारण
पूर्वी चंपारण के कोटवा में बीते पांच दिन से लापता स्कूली छात्र रवि कुमार (12) का शव स्कूल के बगल में अवस्थित पोखरा में शनिवार को मिला। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। रवि विगत मंगलवार को मच्छरगांवा के बनकटवा मिडिल स्कूल में पढ़ने गया था। बताया जाता है स्कूल में बैग नहीं मिलने से वह नाराज हो गया और स्कूल में ही बस्ता छोड़कर चला गया था। उसी समय से उसकी खोजबीन की जा रही थी। परिजन और ग्रामीण मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। पुलिस मामले की जांच के रही है।

