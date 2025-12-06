5 दिन से गायब छात्र का पोखर में मिला शव; स्कूल बैग नहीं मिलने से नाराज था, परिवार में मचा कोहराम

पूर्वी चंपारण के कोटवा में बीते पांच दिन से लापता स्कूली छात्र रवि कुमार (12) का शव स्कूल के बगल में अवस्थित पोखरा में शनिवार को मिला। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। रवि विगत मंगलवार को मच्छरगांवा के बनकटवा मिडिल स्कूल में पढ़ने गया था। बताया जाता है स्कूल में बैग नहीं मिलने से वह नाराज हो गया और स्कूल में ही बस्ता छोड़कर चला गया था। उसी समय से उसकी खोजबीन की जा रही थी। परिजन और ग्रामीण मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। पुलिस मामले की जांच के रही है।