2 टुकड़ों में मिली 13 साल के बच्चे की लाश, 12 अक्टूबर से गायब था शिबू; कपड़े से पिता ने पहचाना

शिबू खान 12 अक्टूबर से लापता था। सोमवार को उसका शव गन्ने के खेत में मिला। शव दो टुकड़ों में बंटा था।

रामनगर, एक प्रतिनिधि। बिहार के पश्चिमी चंपारण में 12 अक्तूबर से गायब बच्चे की टुकड़ो में लाश मिली तो कोहराम मच गया। रामनगर थाना क्षेत्र के गौंद्रा फार्म स्थित गन्ने के खेत से सोमवार को छठी कक्षा के एक छात्र का सड़ा गला शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान मेघवल मठिया गांव निवासी अमानुल्ला खान के 13 वर्षीय पुत्र शिबू खां के रूप में हुई है। बच्चे की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस छानबीन में जुट गई है।

लंबे समय से खेत में पड़े रहने के कारण शव बुरी तरह सड़ चुका था और दो टुकड़ों में बंट चुका था। शव की पहचान बच्चे के पिता ने कपड़े से की। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, शिबू खां बीते 12 अक्टूबर को घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। इसके बाद वह लापता हो गया। बताया जाता है कि उसकी किताब-कॉपियां स्कूल में ही मिली थीं। जिसको उसको छोटा भाई लेकर घर गया था। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर पिता अमानुल्ला खान ने 14 अक्टूबर को रामनगर थाने में गुमशुदगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पिता अमानुल्लाह खान ने बताया कि 12 तारीख को शिबू छुट्टी से पहले स्कूल से निकला था और तब से गायब था। उसकी तलाश में परिवार के लोगों ने काफी मेहनत किया लेकिन, कोई पता नहीं चला। उसके बाद थाने पर शिकायत की गई पर बच्चे को खोजने की कोई कोशिश नहीं की गई। उन्होंने बताया कि बेटे की हत्या की गई है।

सोमवार को लापता होने के नौवें दिन गन्ने के खेत में दो हिस्से में बंटा उसका सड़ा गला शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चे का शव लगभग कंकाल बन चुका था। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। घटना की जानकारी मिलने पर बगहा के एसपी राजेश कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की।