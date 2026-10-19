2 टुकड़ों में मिली 13 साल के बच्चे की लाश, 12 अक्टूबर से गायब था शिबू; कपड़े से पिता ने पहचाना
शिबू खान 12 अक्टूबर से लापता था। सोमवार को उसका शव गन्ने के खेत में मिला। शव दो टुकड़ों में बंटा था।
रामनगर, एक प्रतिनिधि। बिहार के पश्चिमी चंपारण में 12 अक्तूबर से गायब बच्चे की टुकड़ो में लाश मिली तो कोहराम मच गया। रामनगर थाना क्षेत्र के गौंद्रा फार्म स्थित गन्ने के खेत से सोमवार को छठी कक्षा के एक छात्र का सड़ा गला शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान मेघवल मठिया गांव निवासी अमानुल्ला खान के 13 वर्षीय पुत्र शिबू खां के रूप में हुई है। बच्चे की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस छानबीन में जुट गई है।
लंबे समय से खेत में पड़े रहने के कारण शव बुरी तरह सड़ चुका था और दो टुकड़ों में बंट चुका था। शव की पहचान बच्चे के पिता ने कपड़े से की। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, शिबू खां बीते 12 अक्टूबर को घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। इसके बाद वह लापता हो गया। बताया जाता है कि उसकी किताब-कॉपियां स्कूल में ही मिली थीं। जिसको उसको छोटा भाई लेकर घर गया था। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर पिता अमानुल्ला खान ने 14 अक्टूबर को रामनगर थाने में गुमशुदगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पिता अमानुल्लाह खान ने बताया कि 12 तारीख को शिबू छुट्टी से पहले स्कूल से निकला था और तब से गायब था। उसकी तलाश में परिवार के लोगों ने काफी मेहनत किया लेकिन, कोई पता नहीं चला। उसके बाद थाने पर शिकायत की गई पर बच्चे को खोजने की कोई कोशिश नहीं की गई। उन्होंने बताया कि बेटे की हत्या की गई है।
सोमवार को लापता होने के नौवें दिन गन्ने के खेत में दो हिस्से में बंटा उसका सड़ा गला शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चे का शव लगभग कंकाल बन चुका था। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। घटना की जानकारी मिलने पर बगहा के एसपी राजेश कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की।
पुलिस शव मिलने की परिस्थितियों की जांच करने के साथ मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। छात्र का कंकाल बन चुका शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बगहा एसपी राजेश कुमार ने शव मिलने की पुष्टि की और कहा कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। किस परिस्थिति में छात्र की मौत हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि बच्चे को अगवा करके उसकी हत्या की गयी है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें