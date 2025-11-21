पैर में 10 कीलें, भस्म लगी मिली थी लाश; 6 माह बाद भी पुलिस फेल, कौन थी महिला अब तक रहस्य

संक्षेप: मार्च महीने में महिला की लाश मिली थी जिसके पैर में कीलें ठोकी गई थीं। पुलिस अब तक मृत महिला की पहचान भी नहीं कर पाई है।अब जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है।

बिहार ने नालंदा में चंडी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में 5 मार्च को मिली अज्ञात महिला की लाश छह माह बाद भी पुलिस के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। महिला के पैरों में 10 कीलें ठोंकी गई थीं और शरीर पर अजीब तरह का भस्म लगा था। आख़िर वह महिला कौन थी? उसके साथ इतनी बर्बरता क्यों की गई? और उसकी मौत के पीछे कौन-सा चेहरा छिपा है? यह छह माह बाद भी रहस्य बना हुआ है।

घटना के बाद जांच डॉग स्क्वायड और एफएसएल की फोरेंसिक टीम घटनास्थल से मिट्टी, राख, कपड़े, बाल का नमूना ले कर अपने साथ ले गई थी। बावजूद इसके, मृतका की पहचान आज तक एक सवाल ही बनी हुई है। मामले की गंभीरता देख पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया है। विशेष टीम ने चंडी, हिलसा, धरहरा, बिहारशरीफ समेत कई थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी का रिकॉर्ड खंगाला। आसपास के जिलों में भी मृतका की पहचान तलाशने के लिए अलर्ट भेजा गया।

पुलिस ने तकनीकी जांच , बैनर पोस्टर चस्पा और सीसीटीवी फुटेज खंगाले कई संदिग्धों से पूछताछ की गई, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड तक की छानबीन हुई। लेकिन हर स्तर पर जांच एक निश्चित बिंदु पर जाकर रुक जाती है। छह माह बीतने के बाद भी न तो महिला की पहचान सामने आई है और न ही हत्या का राज। इस वजह से यह केस पुलिस के लिए एक हाई-प्रोफाइल मिस्ट्री बन चुका है। हत्या कांड को अंजाम देने वालों तक पुलिस नहीं पहुंची है।