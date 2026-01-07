Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbodies of young boy girl found hanging from tree in Motihari murder or suicide
प्यार बनी गले की फांस? मोतिहारी में पेड़ से लटके मिले युवक-युवती की लाशें; आत्महत्या या मर्डर, जांच जारी

प्यार बनी गले की फांस? मोतिहारी में पेड़ से लटके मिले युवक-युवती की लाशें; आत्महत्या या मर्डर, जांच जारी

संक्षेप:

लोगों ने शव को पेड़ से लटकता देखा, जिसके बाद उसे उतारकर जमीन पर रख दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में ले लिया।

Jan 07, 2026 10:54 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के मोतीहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के भरगांवा पंचायत अंतर्गत बौद्धा गांव के सरेह में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक और युवती का शव मिला है। पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों ने पेड़ से लटककर आत्महत्या की। पुलिस के अनुसार दोनों के गले पर निशान पाए गए हैं। सोमवार की शाम से दोनों अपने-अपने घर से लापता थे। पुलिस आत्महत्या या हत्या दोनों ऐंगल से छानबीन कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्थानीय लोगों ने शव को पेड़ से लटकता देखा, जिसके बाद उसे उतारकर जमीन पर रख दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक और युवती हरसिद्धि थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी थे। दोनों सोमवार शाम से अपने-अपने घर से लापता थे। उनके लापता होने के बाद परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रथमदृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग में आत्महत्या का प्रतीत होता है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

एक साथ युवक-युवती के शव मिलने से बौद्धा गांव सहित आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन भी सुगौली थाना पहुंच गए हैं। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ज्यादा जानकारी मिलेगी।

वैज्ञानिक तरीके से होगी जांच

सुगौली में प्रेमी युगल की लाश बरामद मामले की जांच वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। दोनों पक्ष की महिलाएं हरसिद्धि थाना पर एक हीं बेंच पर बैठकर विलख रही थी। परिक्षयमान डीएसपी सह थानाध्यक्ष ऋषभ कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक ढंग से जांच की जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तत्काल पुलिस घटना स्थल पर भी जांच कर रही है। दोनों हरसिद्धि के ही एक गांव के रहने वाले थे। पुलिस हर ऐंगल से जांचकर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime Bihar News Today
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।