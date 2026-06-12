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Video: परिजनों की चीख-पुकार से पुलिस लाइन में मातम, तीन थानेदारों को प्रशासन ने दी आखिरी विदाई

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, सरोज कुमार, मधेपुरा
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Begusarai Road Accident: बेगूसराय हादसे में मारे गए मधेपुरा के तीन थाना अध्यक्षों के पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन पहुंचे। 'गार्ड ऑफ ऑनर' और नम आंखों के बीच शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया।

Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय में हुए भीषण सड़क हादसे में असमय काल के गाल में समाए मधेपुरा जिले के तीन थाना अध्यक्षों का पार्थिव शरीर जैसे ही शुक्रवार की सुबह करीब दस बजे मधेपुरा पुलिस लाइन पहुंचा, पूरा परिसर चीख-पुकार और कोहराम से दहल उठा। गुरुवार की देर रात करीब एक बजे साहेबपुर कमाल में अपनी जान गंवाने वाले इन पुलिस अफसरों के शवों को देखते ही वहां मौजूद परिजनों का कलेजा फट पड़ा। अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने पहुंचे बूढ़े मां-बाप, पत्नियों और बच्चों की दर्दनाक चीखों से पूरा माहौल बेहद गमगीन हो गया। पुलिस लाइन में हर जवान और अधिकारी की आंखें नम थीं और वहां का मंजर इतना हृदयविदारक था कि कठोर से कठोर दिल वाले इंसान की भी रूह कांप गई।

खड़े ट्रक के नीचे समा गई थी जांबाज अफसरों की कार

यह भयानक हादसा उस वक्त हुआ था जब आरार थाना अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अमरेंद्र (निवासी मनिहारी, कटिहार), बेलारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार (मूल निवासी गया, वर्तमान निवास डेहरी ऑन सोन) और रतवारा थाना अध्यक्ष साजन पासवान (निवासी भभुआ, कैमूर) एक ही कार में सवार होकर पटना की सरकारी मीटिंग से मधेपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान साहेबपुर कमाल में उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के नीचे जा घुसी, जिससे तीनों अधिकारियों और उनके कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। मधेपुरा के एसपी संदीप सिंह, जो हादसे की खबर पाकर देर रात ही बेगूसराय पहुंच गए थे, उनकी देखरेख में शवों का पोस्टमार्टम कराकर ससम्मान शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन लाया गया।

सलामी मंच पर 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर दी गई अंतिम विदाई

पुलिस लाइन के मैदान में दिवंगत अधिकारियों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष और गरिमामयी व्यवस्था की गई थी। सूबे के वरीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने अपने साथियों को नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान तीनों शहीदों के पार्थिव शरीरों को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर अंतिम विदाई और सलामी दी गई। जब तिरंगे में लिपटे शवों के सामने रोते-रोते कई परिजन बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े, तो वहां मौजूद साथी पुलिसकर्मियों के भी आंसू रुक नहीं सके। इस विधिक और राजकीय औपचारिकता के पूरे होने के बाद तीनों दिवंगत थाना अध्यक्षों के पार्थिव शरीरों को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांवों के लिए रवाना कर दिया गया।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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