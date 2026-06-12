Video: परिजनों की चीख-पुकार से पुलिस लाइन में मातम, तीन थानेदारों को प्रशासन ने दी आखिरी विदाई
Begusarai Road Accident: बेगूसराय हादसे में मारे गए मधेपुरा के तीन थाना अध्यक्षों के पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन पहुंचे। 'गार्ड ऑफ ऑनर' और नम आंखों के बीच शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया।
Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय में हुए भीषण सड़क हादसे में असमय काल के गाल में समाए मधेपुरा जिले के तीन थाना अध्यक्षों का पार्थिव शरीर जैसे ही शुक्रवार की सुबह करीब दस बजे मधेपुरा पुलिस लाइन पहुंचा, पूरा परिसर चीख-पुकार और कोहराम से दहल उठा। गुरुवार की देर रात करीब एक बजे साहेबपुर कमाल में अपनी जान गंवाने वाले इन पुलिस अफसरों के शवों को देखते ही वहां मौजूद परिजनों का कलेजा फट पड़ा। अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने पहुंचे बूढ़े मां-बाप, पत्नियों और बच्चों की दर्दनाक चीखों से पूरा माहौल बेहद गमगीन हो गया। पुलिस लाइन में हर जवान और अधिकारी की आंखें नम थीं और वहां का मंजर इतना हृदयविदारक था कि कठोर से कठोर दिल वाले इंसान की भी रूह कांप गई।
खड़े ट्रक के नीचे समा गई थी जांबाज अफसरों की कार
यह भयानक हादसा उस वक्त हुआ था जब आरार थाना अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अमरेंद्र (निवासी मनिहारी, कटिहार), बेलारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार (मूल निवासी गया, वर्तमान निवास डेहरी ऑन सोन) और रतवारा थाना अध्यक्ष साजन पासवान (निवासी भभुआ, कैमूर) एक ही कार में सवार होकर पटना की सरकारी मीटिंग से मधेपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान साहेबपुर कमाल में उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के नीचे जा घुसी, जिससे तीनों अधिकारियों और उनके कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। मधेपुरा के एसपी संदीप सिंह, जो हादसे की खबर पाकर देर रात ही बेगूसराय पहुंच गए थे, उनकी देखरेख में शवों का पोस्टमार्टम कराकर ससम्मान शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन लाया गया।
सलामी मंच पर 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर दी गई अंतिम विदाई
पुलिस लाइन के मैदान में दिवंगत अधिकारियों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष और गरिमामयी व्यवस्था की गई थी। सूबे के वरीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने अपने साथियों को नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान तीनों शहीदों के पार्थिव शरीरों को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर अंतिम विदाई और सलामी दी गई। जब तिरंगे में लिपटे शवों के सामने रोते-रोते कई परिजन बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े, तो वहां मौजूद साथी पुलिसकर्मियों के भी आंसू रुक नहीं सके। इस विधिक और राजकीय औपचारिकता के पूरे होने के बाद तीनों दिवंगत थाना अध्यक्षों के पार्थिव शरीरों को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांवों के लिए रवाना कर दिया गया।
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