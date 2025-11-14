Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBodh Gaya Assembly Seat Result 2025 who will win RJD Kumar Sarvjeet vs LJPRV Shyamdeo Paswan counting Updates
Bodh Gaya Result LIVE: बोधगया सीट नतीजा, RJD के कुमार सर्वजीत को हरा पाएंगे LJPRV के श्यामदेव पासवान?

संक्षेप: Bodh Gaya Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बोधगया सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कुमार सर्वजीत और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के श्यामदेव पासवान के बीच हार-जीत की लड़ाई है। बोधगया के रिजल्ट के लिए आज 8 बजे से मतगणना होगी।

Fri, 14 Nov 2025 05:47 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गया
Bodh Gaya Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की बोधगया सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। बोधगया सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मौजूदा विधायक कुमार सर्वजीत और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के श्यामदेव पासवान के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। बोधगया सीट पर राजद के कुमार सर्वजीत 2015 और 2020 में लगातार दो बार जीत हासिल कर चुके हैं। बोधगया सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। सीट की मतगणना गया में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही कुमार सर्वजीत और श्यामदेव पासवान के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी।

बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

बोध गया विधानसभा: बिहार चुनाव 2025 की एक SC-आरक्षित बौद्ध तीर्थस्थल वाली सीट

बोधगया विधानसभा सीट नंबर 229 है, जो SC के लिए आरक्षित है। यहां कुल मतदाता लगभग 3.15 लाख हैं, जिनमें से 92.03% ग्रामीण हैं- केवल 7.97% शहरी। 2020 के चुनाव में 61.33% मतदान हुआ था। अनुसूचित जाति (SC) मतदाता 35.72% हैं, जो गठबंधनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। मुस्लिम वोटर करीब 10-15% हैं। कुशवाहा, यादव और अन्य OBC की अच्छी संख्या है।

बोधगया का राजनीतिक इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 1957 में स्थापित यह SC-आरक्षित सीट 2015 से RJD का गढ़ बनी, लेकिन 2020 में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में गया सीट पर HAM(S) के जीतन राम मांझी ने RJD के कुमार सर्वजीत पासवान को 1,01,812 वोटों से हराया, जिसमें बोधगया में NDA का लीड बना।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Bodh Gaya Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
