Bochahan Result LIVE: बोचहां चुनाव नतीजा; एलजेपी आर की बेबी कुमारी या राजद के अमर पासवान, किसकी जीत होगी?

संक्षेप: Bochahan Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की बोचहां विधानसभा सीट पर हार जीत की लड़ाई लोजपा आर की बेबी कुमारी और राजद के अमर पासवान के बीच है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। अमर दूसरी बार जीत दर्ज करते हैं या बेबी से हार जाते हैं, कुछ घंटों में में सब पता चल जाएगा।

Bochahan Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की बोचहां एससी सुरक्षित सीट की काउंटिंग बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से शुरू होगी। 8 कैंडिडेट मैदान में हैं पर हार और जीत का मुकाबला चिराग की लोजपा आर की बेबी कुमारी और तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) के अमर पासवान के बीच है। जन सुराज पार्टी ने यहां डॉ उमेश रजक को लड़ाया है। 6 नवम्बर को पहले चरण में बोचहां में मतदान हुआ। इस सीट पर 76.35 प्रतिशत के साथ बंपर वोटिंग हुई। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बोचहां में बेबी के लिए तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने अमर पासवान के लिए वोट मांगा।

अमर पासवान अपने पिता मुसाफिर पासवान की मौत के बाद हुए उपचुनाव 2022 में विधायक बने। यह चुनाव काफी दिलचस्प रहा क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, राजद, वीआईपी, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारा। मुसाफिर पासवान 2020 में बेबी कुमारी का टिकट कटने पर एनडीए फोल्डर वीआईपी के सिंबल पर लड़े और राजद के कद्दावर रमई राम को हराया। रमई राम बिहार के सबसे वरीष्ठ राजनेता और लालू के बेहद खास थे। पिता की मौत के बाद अमर पासवान ने राजद का दामन थाम लिया। इधर बेबी कुमारी को बीजेपी ने उपचुनाव में मौका दिया। बेबी की जीत के लिए पंचायत वाइज बड़े नेताओं को बोचहां में लगाया गया लेकिन अमर पासवान बड़े अंतर से जीते। कहा जाता है कि सुरेश शर्मा की उपेक्षा का बदला भूमिहार वोटरों ने बीजेपी से ले लिया। उपचुनाव में रमई राम की बेटी गीता कुमारी मुकेश सहनी की वीआईपी से चुनाव लड़ीं और 29 हजार वोट हासिल किया।

बोचहां में रमई राम ने 1972 से 1977 और उसके बाद 1980 से 2015 तक एकछत्र राज किया। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण इस्तीफा दिया तो छह माह के लिए मुसाफिर पासवान विधायक रहे। उन्हें सभी वर्गों का समर्थन हासिल था। लालू के जेल जाते समय सीएम पद के लिए रमई राम का नाम आगे आया था।