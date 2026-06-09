Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के कोसी नदी में 20 मजदूरों से भरी नाव डूबी, एनडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, सुशील कुमार, सुपौल
Follow us on Google News
share

Supaul Boat Capsize News: सुपौल के सरायगढ़ में कोसी नदी की उपधारा में 20 मजदूरों से भरी नाव डूब गई। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया है।

बिहार के कोसी नदी में 20 मजदूरों से भरी नाव डूबी, एनडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला

Supaul Boat Capsize News: बिहार के सुपौल जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ सरायगढ़ प्रखंड के भपटियाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोसी नदी की उपधारा में मजदूरों से भरी एक यात्री नाव अचानक अनियंत्रित होकर डूब गई। इस हादसे के समय नाव पर करीब 20 लोग सवार थे, जिनमें से स्थानीय गोताखोरों की मुस्तैदी के कारण 5 लोगों को तो सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन बाकी के 15 लोग लापता बताए जा रहे थे। हालांकि, मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया है। घटना सरायगढ़ थाना क्षेत्र के चिकनी गांव स्थित बनैनिया कोसी नदी घाट पर मंगलवार की सुबह करीब पौने नौ से नौ बजे के बीच हुई। इस भीषण हादसे के बाद से ही नदी घाट पर चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके में कोहराम मच गया था।

खेत में मूंग तोड़ने जा रहे थे सभी मजदूर

नाव पर सवार सभी लोग किसान और मजदूर थे, जो चिकनी गांव के वार्ड नंबर आठ के रहने वाले थे। मंगलवार सुबह ये सभी लोग बनैनिया कोसी नदी घाट से नाव पार करके नदी के दूसरी तरफ चिकनी गांव स्थित खेतों में मूंग की फसल तोड़ने जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि नाव में क्षमता से काफी अधिक लोग सवार थे। ओवरलोडिंग के कारण जैसे ही नाव नदी की बीच धारा और उपधारा के पास पहुंची, अचानक पानी के तेज बहाव में असंतुलित होकर पलट गई। नाव पलटते ही नदी में चीख-पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए हाथ-पैर मारने लगे। आस-पास मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और तत्काल 5 लोगों को डूबने से बचा लिया था।

रेस्क्यू के लिए बुलाई गई थी एनडीआरएफ की स्पेशल टीम

हादसे की सूचना मिलते ही सरायगढ़ के सीओ धीरज कुमार तुरंत भारी पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन के साथ बनैनिया घाट पहुंचे। उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। सीओ धीरज कुमार ने बताया कि सुरक्षित निकाले गए पांचों लोगों को इलाज के लिए तुरंत सरायगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। काफी कड़ी मेहनत के बाकी 15 लोगों को भी टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में अपराधियों का चैलेंज, JDU सांसद के घर बड़ी चोरी; CCTV का DVR भी उखाड़ा
ये भी पढ़ें:बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू, किसानों के लिए क्या है खास
ये भी पढ़ें:सीतामढ़ी में मकान पर गिरा पेड़, महिला समेत 4 बच्चों की मौत; आंधी-पानी से कोहराम

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Today Bihar News Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।