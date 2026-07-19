VIDEO: देखिए बिहार में कैसे 40 लोगों से भरी नाव बागमती नदी में पलटी, बड़ा हादसा टला

बिहार के सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी की बीच धारा में नाव पलटने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि नाव पर कई लोग सवार थे और अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और फिर वो पलट गई। नाव पर 40 लोग सवार थे।

बिहार के सीतामढ़ी जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहां यात्रियों से भरी एक नाव बागमती नदी में पलट गई। बागमती नदी में नाव के पलटने का एक वीडियो भी सामन आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि किस तरह एक नाव पर कई लोग सवार हैं। नदी की बीच धारा में नाव डगमगाती है और फिर अचानक पलट जाती है। नाव पलटने के बाद सभी लोग नदी में जा गिरते हैं। बताया जा रहा है कि रुन्नीसैदपुर प्रखंड स्थित बागमती नदी के खड़का घाट पर शनिवार को बड़ा नाव हादसा होते-होते टल गया। क्षमता से अधिक करीब 35 से 40 यात्रियों को लेकर नदी पार कर रही एक नाव बीच धारा में असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। बीच नदी में संतुलन बिगड़ने के कारण नाव पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और आसपास मौजूद लोग राहत कार्य में जुट गए। उनकी तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि खड़का घाट पर सुरक्षित नावों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण अक्सर ओवरलोडिंग की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाव परिचालन की नियमित निगरानी, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने तथा क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।इधर घटना की सूचना पर सदर एसडीओ आनंद कुमार ने बीडीओ, सीओ को भेजकर छानबीन के निर्देश दिया है।

कमला बागमती का जलस्तर बढ़ा, चंपारण में घुसा पानी बता दें कि नेपाल में मानसून की सक्रियता से लगातार हो रही बारिश का असर बिहार की नदियों में देखने का मिल रहा। जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मधुबनी, दरभंगा, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण की कई नदियां खतरे के निशान से उपर बह रही हैं। झंझारपुर से निकलने वाली में कमला बलान नदी के जलस्तर में फिर 24 घंटों में 40 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। फ्लड कंट्रोल रूम के अनुसार, शनिवार दोपहर 12 बजे कमला बलान नदी का जलस्तर 49.60 मीटर रिकॉर्ड किया गया। वहीं, बीते शुक्रवार को यह जलस्तर 49.20 मीटर पर था। नियंत्रण कक्ष के के अनुसार, वर्तमान में जलस्तर खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे है।

दरभंगा के केवटी से गुजरने वाली बागमती अधवारा नदी के जलस्तर में शनिवार को तीन फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह खतरे के निशान से काफी नीचे है। कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड की चार पंचायतें अभी भी बाढ़ से घिरे हैं। जबकि मोतिहारी की सिकरहना नदी में उफान से सुगौली व बंजरिया ब्लॉक के निचले इलाके में शनिवार को बाढ़ का पानी घुस गया। सुगौली ब्लॉक के निमुई गांव के पास सोती के माध्यम से नगर पंचायत के वार्ड एक, दो, तीन के निचले हिस्से में पानी प्रवेश कर गया है।

वार्ड एक का नयका टोला पुरी तरह बाढ के पानी से घिर चुका है। विशुनपुरवा सड़क से नयका टोला सड़क व बेलइठ से निमुई सड़क पर करीब दो फीट पानी का बहाव हो रहा है। दूसरी तरफ तिलावे नदी का पानी करमवा,बगही, पजिअरवा के निचले हिस्से के खेतों में भर गया है। बंजरिया ब्लॉक के फुलवार उतरी पंचायत व जटवा जनेरवा रोड पर बाढ़ का पानी भर गया है।

मधुबनी के खजौली में कटाव का दायरा बढ़ रहा मधुबनी के खजौली प्रखंड के हरिशवाड़ा गांव के खत्वे टोल के पास उग्रनाथ शाखा मुख्य कैनाल का पश्चिमी बांध शुक्रवार दोपहर करीब 15 से 20 फीट की लंबाई में टूट गया। इससे सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसलें डूब गईं। घटना के 24 घंटे बाद भी विभाग ने बांध की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इससे कटाव का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, कैनाल का बांध टूटने से मदना, अकसपुरा, सहरवा, घुसक्कीपट्टी, लक्ष्मीपुर समेत दर्जनों गांवों के खेतों में पानी भर गया है। जानकारी के अनुसार, यह कैनाल मधुबनी डिवीजन के अधीन है। बांध 20 आरडी के समीप टूटा है। कुछ दिन पहले ही मुख्य कैनाल से सिल्ट निकाली गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत कार्य में लापरवाही बरते जाने की वजह से बांध टूटा है। किसानों ने अविलंब बांध की मरम्मत, जलनिकासी की व्यवस्था तथा फसल क्षति का आकलन कराकर मुआवजे की मांग की है।