कटिहार में नाव हादसा, महानंदा नदी में टीन बोट पलटने से दादा और मासूम पोती की मौत

संक्षेप: कटिहार जिले के अमदाबाद में महानंदा नदी की उपधारा में टीन की नाव पलटने से उस पर सवार दादा और 2 साल की मासूम पोती की डूबकर मौत हो गई।

बिहार के कटिहार जिले के अमदाबाद में रविवार को नाव हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दादा और पोती शामिल हैं। हादसा अमदाबाद थाना क्षेत्र के दुर्गापुर पंचायत अंतर्गत बहरसाल गोविंदपुर गांव के समीप महानंदा नदी के उपधार में हुआ। घटना करीब सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृतकों की पहचान बहरसाल गोविंदपुर वार्ड संख्या 6 निवासी अशोक मंडल (49) और उनकी 2 वर्षीय पोती रुचिता मंडल के रूप में हुई है। मृतक के भाई सुरेश मंडल ने बताया कि अशोक मंडल रोज की तरह अपनी पोती के साथ टीन की बनी छोटी नाव से महानंदा नदी के उपधार को पार कर मक्का के खेत देखने जा रहे थे। इसी दौरान नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई, जिससे दोनों गहरे पानी में डूब गए।

घटना की जानकारी मिलते ही वार्ड सदस्य पप्पू यादव सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला। वार्ड सदस्य ने बताया कि बाहर निकालते समय दोनों की सांसें लगभग चल रही थीं। इसके बाद आनन-फानन में उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमदाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।