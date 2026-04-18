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बीएनएमयू में बीएड करना हुआ महंगा, अब 1 लाख की जगह देने होंगे इतने लाख रुपये; छात्रों में आक्रोश

Apr 18, 2026 01:12 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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बीएनएमयू यूनिवर्सिटी ने बीएड की फीस 1 लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी है। छात्र नेता इसे गरीबों के खिलाफ बता रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, जबकि शिक्षकों को उम्मीद है कि अब उनकी तनख्वाह बढ़ेगी।

बीएनएमयू में बीएड करना हुआ महंगा, अब 1 लाख की जगह देने होंगे इतने लाख रुपये; छात्रों में आक्रोश

Bihar News: अगर आप मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी (BNMU) से बीएड करने की सोच रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी।। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, यूनिवर्सिटी ने नए सत्र (2026-28) से बीएड की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब छात्रों को दो साल के कोर्स के लिए 1 लाख रुपये के बदले डेढ़ लाख रुपये देने होंगे। इस फैसले से छात्र संगठनों में काफी गुस्सा है। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया गया, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।

क्यों बढ़ाई गई फीस?

यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉ. अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यह फैसला राजभवन (राज्यपाल सचिवालय) से आए आदेश के बाद लिया गया है। 13 अप्रैल को पटना से इस बारे में चिट्ठी जारी हुई थी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर चलने वाले बीएड विभाग और उससे जुड़े सभी कॉलेजों में यही नई फीस लागू होगी। यूनिवर्सिटी ने डेढ़ लाख रुपये का पूरा हिसाब भी बताया है। इसमें

पढ़ाई की फीस: 1,36,840 रुपये।

डेवलपमेंट चार्ज: 13,160 रुपये।

कुल: 1,50,000 रुपये।

किसे फायदा, किसे नुकसान?

एनएसयूआई (NSUI) के नेता निशांत यादव ने कहा कि कोसी इलाका पिछड़ा है और यहाँ ज्यादातर गरीब किसान-मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। अचानक 50 हजार रुपये बढ़ा देना गलत है। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर फीस कम नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। यूथ कांग्रेस के सौरभ यादव ने भी इस फैसले का विरोध किया है।

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वहीं दूसरी ओर, फीस बढ़ने के इस फैसले से बीएड कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षकों के बीच खुशी की लहर है। ये शिक्षक पिछले काफी समय से अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग यूनिवर्सिटी प्रशासन से कर रहे थे। फीस बढ़ने की वजह से अब शिक्षकों को उम्मीद है कि उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह यूनिवर्सिटी के इस एक फैसले ने जहाँ छात्रों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की आस जगी है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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