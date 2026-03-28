रील्स से फेसम होने का खूनी शौक; शूटिंग के दौरान बुजुर्ग की मौत, खुद मरते-मरते बचा युवक

कैलाश यादव उर्फ कैलू यादव अगुवानी गंगा घाट से भैंस चराकर फोरलेन सड़क से वापस अपने गांव खीराडीह लौट रहा था। डुमरिया बुजुर्ग गांव के समीप ओवरब्रिज के पास रील बनाते आ रहे युवक ने पशुपालक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

बिहार के भागलपुर में एक तीन युवकों ने रील्स बनाने के चक्कर में एक बुजुर्ग के बाइक से ऐसा धक्का मारा कि उनकी मौत हो गई। दो युवक फरार हो गए जबकि एक की हालत गंभीर है। परबत्ता थाना क्षेत्र में सुल्तानगंज-अगुवानी फोरलेन पर डुमरिया बुजुर्ग गांव के समीप स्थित ओवरब्रिज के पास रील्स बनाने के चक्कर में बाइक सवार युवक ने सड़क पर जा रहे बुजुर्ग पशुपालक को जोरदार टक्कर मार दी। बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के कारण तेज रफ्तार बाइक भी डिवाइडर से जा टकराई, जिससे बाइक चला रहा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वह मरते-मरते बचा।

मृत पशुपालक की पहचान खीराडीह गांव निवासी स्व. एतवारी यादव के पुत्र कैलाश यादव उर्फ कैलू यादव (55 वर्ष) के रूप में हुई। घायल बाइक चालक पसराहा थाना क्षेत्र के बन्देहरा गांव निवासी त्रिभुवन यादव का पुत्र आयुष कुमार (23वर्ष) है। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सीएचसी पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। मृतक के परिजनों के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे कैलाश यादव उर्फ कैलू यादव अगुवानी गंगा घाट से भैंस चराकर फोरलेन सड़क से वापस अपने गांव खीराडीह लौट रहा था। इसी बीच डुमरिया बुजुर्ग गांव के समीप स्थित ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए रील बनाते आ रहे युवक ने पशुपालक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

परिजनों का आरोप है कि बाइक पर कुल तीन युवक सवार थे, जिनमें से दो हादसे के बाद भाग निकले। हादसे के कारण गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग पशुपालक और बाइक सवार को स्थानीय ग्रामीण सीएचसी ले आए, जहां पशुपालक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और बाइक चालक को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया।

परबत्ता थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों की ओर से बयान या शिकायत का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस की मामले पर नजर है। हर हाल में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।