बिहार में खूनी लव ट्राएंगल, एक ही लड़की के चक्कर में दोस्त ने पार की हैवानियत की हदें; मासूम को सरेराह चाकुओं से गोदा
Bihar Crime News: कटिहार के बारसोई में एक लड़की से प्रेम-प्रसंग के विवाद में 14 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 12 घंटे में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है।
Bihar Crime News: बिहार के कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र के पटोलबाड़ी गांव में एक ही लड़की से प्रेम-प्रसंग को लेकर उपजे विवाद में 14 साल के एक किशोर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस सनसनीखेज कत्लेआम के बाद इलाके में भारी तनाव और कोहराम का माहौल है। वारदात की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महकमा तुरंत ऐक्शन में आया और महज 12 घंटे के भीतर इस कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मामले में शामिल दो नाबालिग आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर घटना के मुख्य तथ्यों की पुष्टि हो चुकी है।
बाजार से लौट रहा था किशोर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटोलबाड़ी का रहने वाला 14 वर्षीय मोहम्मद अख्तरुल रविवार की शाम रंगामटिया हाट बाजार गया हुआ था। रात करीब आठ बजे जब वह बाजार से अपना काम निपटाकर वापस घर लौट रहा था, तभी घर से महज एक किलोमीटर पहले सुनसान रास्ते पर घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसे रोक लिया। इससे पहले कि किशोर कुछ समझ पाता, आरोपियों ने उस पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। चाकुओं के हमले से बुरी तरह लहूलुहान होकर अख्तरुल वहीं गिर गया और मौके पर ही उसकी तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
एक ही लड़की से प्रेम संबंध बना कत्ल की वजह
बारसोई के SDPO अजय कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। मामले की जांच के लिए रविवार रात को ही एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वायड को घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस तफ्तीश में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि एक ही लड़की से प्रेम संबंध को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से गहरी दुश्मनी और आपसी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
पुलिस अभिरक्षा में लिए गए दो किशोर
एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल दो नाबालिगों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर घटना के मुख्य तथ्यों की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों किशोरों को अब कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी।
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