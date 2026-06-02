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बिहार में खूनी लव ट्राएंगल, एक ही लड़की के चक्कर में दोस्त ने पार की हैवानियत की हदें; मासूम को सरेराह चाकुओं से गोदा

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, कटिहार
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Bihar Crime News: कटिहार के बारसोई में एक लड़की से प्रेम-प्रसंग के विवाद में 14 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 12 घंटे में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है।

बिहार में खूनी लव ट्राएंगल, एक ही लड़की के चक्कर में दोस्त ने पार की हैवानियत की हदें; मासूम को सरेराह चाकुओं से गोदा

Bihar Crime News: बिहार के कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र के पटोलबाड़ी गांव में एक ही लड़की से प्रेम-प्रसंग को लेकर उपजे विवाद में 14 साल के एक किशोर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस सनसनीखेज कत्लेआम के बाद इलाके में भारी तनाव और कोहराम का माहौल है। वारदात की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महकमा तुरंत ऐक्शन में आया और महज 12 घंटे के भीतर इस कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मामले में शामिल दो नाबालिग आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर घटना के मुख्य तथ्यों की पुष्टि हो चुकी है।

बाजार से लौट रहा था किशोर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटोलबाड़ी का रहने वाला 14 वर्षीय मोहम्मद अख्तरुल रविवार की शाम रंगामटिया हाट बाजार गया हुआ था। रात करीब आठ बजे जब वह बाजार से अपना काम निपटाकर वापस घर लौट रहा था, तभी घर से महज एक किलोमीटर पहले सुनसान रास्ते पर घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसे रोक लिया। इससे पहले कि किशोर कुछ समझ पाता, आरोपियों ने उस पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। चाकुओं के हमले से बुरी तरह लहूलुहान होकर अख्तरुल वहीं गिर गया और मौके पर ही उसकी तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

एक ही लड़की से प्रेम संबंध बना कत्ल की वजह

बारसोई के SDPO अजय कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। मामले की जांच के लिए रविवार रात को ही एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वायड को घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस तफ्तीश में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि एक ही लड़की से प्रेम संबंध को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से गहरी दुश्मनी और आपसी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए दो किशोर

एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल दो नाबालिगों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर घटना के मुख्य तथ्यों की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों किशोरों को अब कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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