बांस के लिए खूनी खेल, महिला ने पिस्टल के साथ किया सरेंडर; मर्डर की इनसाइड स्टोरी जानें

संक्षेप: बुजुर्ग को बहन के पट्टीदारों ने बांस के विवाद में गोली मार दी। मामले में एक महिला ने पिस्टल के साथ थाने पर जाकर सरेंडर कर दिया।

बिहार के पूर्णिया में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव के समीप रविवार दोपहर बांस काटने के विवाद में 60 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक वार्ड संख्या 6 निवासी दिनेश यादव थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मामले में एक महिला ने हथियार के साथ सरेंडर किया। कुल आठ आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हालात को नियंत्रित करने के लिए सदर एसडीपीओ ज्योति शंकर, मुफस्सिल थानाध्यक्ष सुदिन राम सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को शांत किया। पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मेटल डिटेक्टर की मदद से घटनास्थल से खोखे व अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी रही। बाद में एक महिला ने उस पिस्टल के साथ थाने में आत्समर्पण कर दिया जिससे बुजुर्ग को गोली मारी गई थी।

मृतक के पुत्र मुकेश कुमार ने बताया कि उनके पिता अपनी बहन के हिस्से की जमीन में लगे बांस की कटाई करवा रहे थे। मुकेश का आरोप है कि इसी दौरान उनके जीजा-बहन के गोतिया देवदत्त यादव, नीलम देवी, सचिन, प्रभु और शम्भू यादव सहित अन्य लोग एक कार और चार बाइक से वहां पहुंचे और विवाद करने लगे। इसी बीच देवदत्त यादव ने हथियार निकालकर दिनेश यादव पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां चला दीं। सिर में गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश कुमार ने बताया कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कोर्ट से डिक्री प्राप्त होने के बावजूद लगातार विवाद किया जा रहा था।