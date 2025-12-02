Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBloody fight between friends having liquor party in Patna killing friend wife
पटना में शराब पार्टी कर रहे दोस्तों के बीच खूनी झगड़ा, मित्र की पत्नी को ही मार डाला

पटना में शराब पार्टी कर रहे दोस्तों के बीच खूनी झगड़ा, मित्र की पत्नी को ही मार डाला

संक्षेप:

पटना के राजीव नगर में शराब पार्टी कर रहे दोस्तों के बीच हुए झगड़े में एक मित्र की पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। महिला समस्तीपुर की रहने वाली थी, जो अपने पति एवं बच्चे के साथ पटना में रह रही थी।

Tue, 2 Dec 2025 03:12 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी पटना में दारू पार्टी कर रहे दोस्तों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात शहर के राजीव नगर रोड नंबर 25 डी इलाके की है। आरोप है कि शराब पार्टी के दौरान महिला के पति के दोस्तों के बीच हुई कहासुनी हुई। इसी में महिला की ईंट से पीटकर कर हत्या की गई। वारदात के सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वारदात सोमवार देर रात की बताई जा रही है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है। वह मूलरूप से समस्तीपुर जिले की रहने वाली थी। प्रियंका बीते 7 सालों से अपने पति एवं 7 साल के बच्चे के साथ पटना के राजीव नगर में किराये के मकान में रह रही थी। वारदात के दौरान प्रियंका का पति अपने दोस्तों के साथ था।

ये भी पढ़ें:भोजपुरी अभिनेत्री अमृता हत्याकांड में विसरा रिपोर्ट में आई सामने, मोबाइल की जांच

बताया जा रहा है कि प्रियंका का पति मेघनाथ साह और उसके दोस्त शराब पार्टी कर रहे थे। इसी बीच उनमें किसी बात को लेकर बहस हो गई। पहले दोस्तों के बीच गाली-गलौज शुरू हुई। फिर विवाद मारपीट में बदल गया। इसी दौरान पति के दोस्तों ने प्रियंका को निशाना बना दिया और उस पर ईंट से हमला कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Patna Murder Murder In Bihar Liquor Ban In Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।