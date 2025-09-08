नालंदा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष; लाठी-डंडों से पीटकर भाई की हत्या, 4 लोगों पर FIR

नालंदा जिले में जमीन विवाद में भाई की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चंदरविगहा गांव निवासी बिन्दा प्रसाद के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि गोतिया पक्ष के लोगों ने हमला किया।

नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र के चंदरविगहा गांव में रविवार की रात जमीनी विवाद को लेकर हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चंदरविगहा गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद के 56 वर्षीय पुत्र बिन्दा प्रसाद के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। हाल ही में सरकारी सर्वे कार्य के दौरान गोतिया पक्ष ने मृतक के हिस्से की जमीन अपने नाम दर्ज करा ली थी। इसी बात को लेकर तनाव और बढ़ गया था।

रविवार की रात करीब आठ बजे इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई, जो देखते-ही-देखते गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई। आरोप है कि गोतिया पक्ष के लोगों ने मिलकर बिन्दा प्रसाद पर लाठी-डंडों और लात-घूसों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बिन्दा प्रसाद को परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।