10 धूर जमीन पर सगे भाइयों में खूनी संघर्ष, लाठी-ईंट से महिलाओं की थुराई; वायरल Video दिखा नहीं सकते
जमीन के विवाद में घटना में महिलाओं और एक बच्ची समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 26 मई की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
Bihar Crime News: बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र स्थित मेहरपर मोहल्ले में महज ढाई डिसमिल(10 धूर) जमीन के विवाद ने सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंगई और मारपीट की इस घटना में महिलाओं और एक बच्ची समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 26 मई की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो इतना घातक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर र ही है। आरोपी फरार हैं।
घायलों में सोनिया देवी, तानिया, अजय शर्मा समेत चार लोग शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। दोनों पक्षों के घरों पर ताला लटका हुआ है और पीड़ित परिवार ने जान का खतरा बताते हुए घर छोड़ दूसरी जगह शरण लेने की बात कही है।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बड़े भाई कृष्णा ठाकुर और उसके समर्थक लगातार केस उठाने का दबाव बना रहे थे। बताया गया कि वर्ष 2003 में स्थानीय पंचों की मौजूदगी में दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन 23 साल बाद फिर से ढाई डिसमिल जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया।
परिजनों के अनुसार 23 मई को भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उस मामले में लहेरी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन जमानती धारा होने के कारण आरोपियों को थाने से ही छोड़ दिया गया। आरोप है कि इसके बाद दबंगों का मनोबल बढ़ गया और केस वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा।
इसी रंजिश में 26 मई को आरोपी पक्ष ने घर पर चढ़कर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि पहली घटना के बाद समय रहते सख्त कार्रवाई होती, तो दोबारा इतनी बड़ी वारदात नहीं होती।
इधर, लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि मामले में सात नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मां द्वारा छोटे बेटे को जमीन दान देने के बाद विवाद गहरा गया। बड़े बेटे का दावा है कि जमीन दोनों भाइयों की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें