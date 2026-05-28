10 धूर जमीन पर सगे भाइयों में खूनी संघर्ष, लाठी-ईंट से महिलाओं की थुराई; वायरल Video दिखा नहीं सकते

जमीन के विवाद में घटना में महिलाओं और एक बच्ची समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 26 मई की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Bihar Crime News: बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र स्थित मेहरपर मोहल्ले में महज ढाई डिसमिल(10 धूर) जमीन के विवाद ने सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंगई और मारपीट की इस घटना में महिलाओं और एक बच्ची समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 26 मई की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो इतना घातक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर र ही है। आरोपी फरार हैं।

घायलों में सोनिया देवी, तानिया, अजय शर्मा समेत चार लोग शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। दोनों पक्षों के घरों पर ताला लटका हुआ है और पीड़ित परिवार ने जान का खतरा बताते हुए घर छोड़ दूसरी जगह शरण लेने की बात कही है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बड़े भाई कृष्णा ठाकुर और उसके समर्थक लगातार केस उठाने का दबाव बना रहे थे। बताया गया कि वर्ष 2003 में स्थानीय पंचों की मौजूदगी में दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन 23 साल बाद फिर से ढाई डिसमिल जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया।

परिजनों के अनुसार 23 मई को भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उस मामले में लहेरी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन जमानती धारा होने के कारण आरोपियों को थाने से ही छोड़ दिया गया। आरोप है कि इसके बाद दबंगों का मनोबल बढ़ गया और केस वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा।

इसी रंजिश में 26 मई को आरोपी पक्ष ने घर पर चढ़कर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि पहली घटना के बाद समय रहते सख्त कार्रवाई होती, तो दोबारा इतनी बड़ी वारदात नहीं होती।