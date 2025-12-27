Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBloody clash erupts over a dispute about fallen motorcycle couple and their daughter attacked with swords and knive
बाइक गिराने के विवाद में खूनी झड़प; तलवार-चाकू से दंपति और बेटी पर हमला, अंगुली काटी

बाइक गिराने के विवाद में खूनी झड़प; तलवार-चाकू से दंपति और बेटी पर हमला, अंगुली काटी

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर में बाइक गिराने के विवाद में पड़ोसियों ने दंपति और उनकी बेटी पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। जिसमें नारायण साह की अंगुली कट गई। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Dec 27, 2025 03:25 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाने के पताही मेथुरापुर गांव में बाइक गिराने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक दंपती और उनकी बेटी पर हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता रीता देवी के बयान पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पड़ोसी विजय पंडित और उनकी पत्नी पार्वती कुमारी आरोपित किए गए हैं। रीता देवी ने पुलिस को बताया कि 23 दिसंबर को उनके घर रिश्तेदार आए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसी दौरान पड़ोसी विजय पंडित ने उनकी बाइक गिरा दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर विजय और उनकी पत्नी ने मिलकर उनके पति नारायण साह पर तलवार व चाकू से हमला किया। इसमें नारायण साह की एक अंगुली कट गई। पीड़िता के अनुसार, हमलावरों ने गले से एक लाख का सोने का ढोलना छीन लिया। दंपती की बेटी पर भी हमला किया गया। जख्मी नारायण साह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानेदार अस्मित कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

मामूली विवाद पर हुई खूनी झड़प से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद से पड़ोसी भी सन्न हैं कि छोटे से विवाद में जानलेवा हमला कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।

ये भी पढ़ें:Video: बिहार में दारोगा को दौड़ा-दौड़ाकर पिटाई, सरपंच के गुंडों की करतूत
ये भी पढ़ें:राजस्व कर्मी 1 लाख, दारोगा 40000 घूस लेते गिरफ्तार;निगरानी की पटना-सीवान में रेड
ये भी पढ़ें:बिहार पुलिस को 1218 नए दारोगा मिले, 3 ट्रांसजेंडर; पासिंग आउट परेड में CM नीतीश