बाइक गिराने के विवाद में खूनी झड़प; तलवार-चाकू से दंपति और बेटी पर हमला, अंगुली काटी

संक्षेप: मुजफ्फरपुर में बाइक गिराने के विवाद में पड़ोसियों ने दंपति और उनकी बेटी पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। जिसमें नारायण साह की अंगुली कट गई। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाने के पताही मेथुरापुर गांव में बाइक गिराने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक दंपती और उनकी बेटी पर हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता रीता देवी के बयान पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पड़ोसी विजय पंडित और उनकी पत्नी पार्वती कुमारी आरोपित किए गए हैं। रीता देवी ने पुलिस को बताया कि 23 दिसंबर को उनके घर रिश्तेदार आए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसी दौरान पड़ोसी विजय पंडित ने उनकी बाइक गिरा दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर विजय और उनकी पत्नी ने मिलकर उनके पति नारायण साह पर तलवार व चाकू से हमला किया। इसमें नारायण साह की एक अंगुली कट गई। पीड़िता के अनुसार, हमलावरों ने गले से एक लाख का सोने का ढोलना छीन लिया। दंपती की बेटी पर भी हमला किया गया। जख्मी नारायण साह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानेदार अस्मित कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।