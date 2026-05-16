बिहार में गृह प्रवेश के भोज में जा रहे लोगों में खूनी खेल, युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या; 8 घायल
Bihar Crime News: नालंदा के पुनहा गांव में गृह प्रवेश के भोज में जाते समय दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 25 वर्षीय रवि की हत्या कर दी गई। 11 हिरासत में हैं।
Bihar Crime News: बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां खुशी का माहौल उस वक्त भीषण मातम में बदल गया जब एक गृह प्रवेश के भोज में शामिल होने जा रहे लोगों के बीच अचानक खूनी खेल शुरू हो गया। रहुई थाना क्षेत्र के पुनहा गांव में शुक्रवार की देर रात आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। इस हिंसक झड़प में एक 25 वर्षीय युवक की बड़ी ही बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि दोनों पक्षों के 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है।
रास्ते में हुई कहासुनी, और फिर चलने लगे लाठी-डंडे
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात पुनहा गांव के दूसरे टोले में एक परिवार के यहां गृह प्रवेश समारोह का आयोजन था। दोनों पक्षों (अनिल चौधरी और बाल्मीकि चौधरी गुट) के लोग इसी समारोह के भोज में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में किसी पुरानी रंजिश या छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच अचानक कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि दोनों तरफ से लाठी और डंडों की भारी बारिश होने लगी।
युवक को पीट-पीटकर किया अधमरा, अस्पताल में तोड़ा दम
इस हमले में पुनहा गांव निवासी अनिल चौधरी के 25 वर्षीय पुत्र रवि कुमार को हमलावरों ने निशाना बनाया और उसे लाठियों से पीट-पीटकर खून से लथपथ कर दिया। आनन-फानन में परिजनों ने गंभीर रूप से घायल रवि कुमार को इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान बेटे की इस तरह हुई निर्मम हत्या से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, इस खूनी संघर्ष में 8 अन्य लोग भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिनका सदर अस्पताल में ही इलाज चल रहा है।
11 लोग हिरासत में
हत्या और मारपीट की सूचना मिलते ही रहुई थाना पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पक्ष के 11 लोगों को मौके से ही हिरासत में ले लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। सदर डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि पुलिस मामले की हर एंगल से गहराई से जांच कर रही है। गांव में हत्या के बाद उपजे भारी तनाव को देखते हुए एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।