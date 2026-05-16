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बिहार में गृह प्रवेश के भोज में जा रहे लोगों में खूनी खेल, युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या; 8 घायल

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, नालंदा, हिंदुस्तान संवाददाता
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Bihar Crime News: नालंदा के पुनहा गांव में गृह प्रवेश के भोज में जाते समय दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 25 वर्षीय रवि की हत्या कर दी गई। 11 हिरासत में हैं।

बिहार में गृह प्रवेश के भोज में जा रहे लोगों में खूनी खेल, युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या; 8 घायल

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां खुशी का माहौल उस वक्त भीषण मातम में बदल गया जब एक गृह प्रवेश के भोज में शामिल होने जा रहे लोगों के बीच अचानक खूनी खेल शुरू हो गया। रहुई थाना क्षेत्र के पुनहा गांव में शुक्रवार की देर रात आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। इस हिंसक झड़प में एक 25 वर्षीय युवक की बड़ी ही बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि दोनों पक्षों के 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है।

रास्ते में हुई कहासुनी, और फिर चलने लगे लाठी-डंडे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात पुनहा गांव के दूसरे टोले में एक परिवार के यहां गृह प्रवेश समारोह का आयोजन था। दोनों पक्षों (अनिल चौधरी और बाल्मीकि चौधरी गुट) के लोग इसी समारोह के भोज में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में किसी पुरानी रंजिश या छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच अचानक कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि दोनों तरफ से लाठी और डंडों की भारी बारिश होने लगी।

युवक को पीट-पीटकर किया अधमरा, अस्पताल में तोड़ा दम

इस हमले में पुनहा गांव निवासी अनिल चौधरी के 25 वर्षीय पुत्र रवि कुमार को हमलावरों ने निशाना बनाया और उसे लाठियों से पीट-पीटकर खून से लथपथ कर दिया। आनन-फानन में परिजनों ने गंभीर रूप से घायल रवि कुमार को इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान बेटे की इस तरह हुई निर्मम हत्या से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, इस खूनी संघर्ष में 8 अन्य लोग भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिनका सदर अस्पताल में ही इलाज चल रहा है।

11 लोग हिरासत में

हत्या और मारपीट की सूचना मिलते ही रहुई थाना पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पक्ष के 11 लोगों को मौके से ही हिरासत में ले लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। सदर डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि पुलिस मामले की हर एंगल से गहराई से जांच कर रही है। गांव में हत्या के बाद उपजे भारी तनाव को देखते हुए एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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